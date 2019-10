Segunda Bolo: «Hay que hacer las cosas bien 90 minutos y no cometer errores» Jon Pérez Bolo. / SDP Bolo, que ha reconocido la dificultad para realizar las convocatorias «porque siempre se hacen injusticias cuando se toman decisiones», confirmó las bajas de Noguera y de Nacho Gil EFE Ponferrada Martes, 1 octubre 2019, 17:12

El entrenador de la SD Ponferradina, Jon Pérez Bolo, tras la última sesión de entrenamiento previa al encuentro de este miércoles (21:00 horas) ante la UD Las Palmas, ha reiterado que su equipo debe hacer «las cosas bien durante 90 minutos y no cometer errores».

Según el entrenador vasco, los despistes, como el cometido en los primeros minutos del encuentro ante el Elche CF (1-0), le han podido costar puntos a su equipo «porque es difícil darle la vuelta, aunque a veces se ha conseguido, a los partidos y por eso hay que intentar hacer las cosas bien durante el máximo tiempo posible«.

Bolo, que ha reconocido la dificultad para realizar las convocatorias «porque siempre se hacen injusticias cuando se toman decisiones«, confirmó las bajas de Noguera, cuyo alcance de la lesión se conocerá próximamente y de Nacho Gil al que se ha optado por dar descanso para que fortalezca el hombro en el que arrastra molestias.

En lo que no ha estado de acuerdo el entrenador de la Deportiva es en reconocer que su plantilla haya sufrido un exceso de lesiones que ha achacado «al cansancio y en jugadores que no han tenido la pasada temporada demasiados minutos y eso pesa, como el no haber realizado la pretemporada al completa«.

Sobre su rival de este miércoles, la UD Las Palmas, que tan solo ha arrancado dos empates en sus visitas anteriores esta temporada, Jon Pérez Bolo teme que quieran «ampliar la racha» tras la victoria conseguida en la última jornada ante el Albacete Balompié (3-2).

«No empezaron como deseaban, pero no todo te sale siempre como piensas y por eso será un partido muy complicado ante un grandísimo equipo, con mucha experiencia«, aseguró.

A pesar de valorar la aportación de Jonathan Viera «por su calidad y experiencia, como demuestra en los equipos en los que ha jugado donde nadie regala nada» o de otros jugadores importantes en la plantilla de Pepe Mel como Lemos o Aythami, el entrenador bilbaíno recordó que no realiza «marcajes individuales, porque siempre se valora el trabajo en conjunto.