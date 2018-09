El líder roza la perfección y mantiene paso firme Celebración de uno de los goles. La Ponferradina se deshace del San Sebastián de los Reyes y mantiene su extraordinario arranque de Liga LEONOTICIAS Domingo, 23 septiembre 2018, 21:03

La SD Ponferradina sumó un nuevo triunfo convincente para ampliar su gran inicio de la temporada. Los blanquiazules combinaron una vez más eficacia en el trabajo defensivo y pegada en ataque para llevarse el triunfo ante el UD San Sebastián de los Reyes. Un gol de Yuri y dos de Dani Pichín acabaron por reflejar en el marcador la competitividad que mostró el equipo sobre el césped.

La Deportiva mostró sus cartas muy pronto. El equipo mantuvo la solidez que le ha dado tan buen rendimiento en este tramo inicial del campeonato y de nuevo la combinó con mucha efectividad en ataque.

3 SD Ponferradina Gianfranco; Son, Jon García, Míchel Zabaco, Ríos Reina; Óscar Sielva, P. Trigueros; Dani Pichín (Luisma Villa, min. 77), Fran Carnicer (Pablo Espina, min. 67), Isi (Jorge García, min. 62); y Yuri 1 UD Sanse Gianfranco; Son, Jon García, Míchel Zabaco, Ríos Reina; Óscar Sielva, P. Trigueros; Dani Pichín (Luisma Villa, min. 77), Fran Carnicer (Pablo Espina, min. 67), Isi (Jorge García, min. 62); y Yuri goles 1-0 (min. 7): Yuri. 2-0 (min. 13): Dani Pichín. 2-1 (min. 36): Carlitos. 3-1 (min. 69): Dani Pichín árbitro Iglesias Gutiérrez (Comité Cántabro). Mostró tarjetas amarillas a Dani Pichín y Ríos Reina por la SD Ponferradina y a J. C., Xabi Irureta, Carlitos, Sanjurjo y Nico Kata por el UD San Sebastián de los Reyes incidencias Partido correspondiente a la jornada 5 del Grupo I de Segunda División B disputado en El Toralín ante 4.508 espectadores

Así, la primera gran ocasión de los bercianos bastó para tomar ventaja. Son envió un gran centro con la izquierda desde el costado derecho. Yuri cabeceó y el portero evitó en primera instancia el gol con los pies. Pero el balón regresó a Yuri, que en la segunda ocasión pateó con fuerza para poner el 1-0.

El gol ratificó el dominio de la Deportiva, que de nuevo contó con el constante respaldo de sus aficionados en la calurosa tarde que se vivió en El Toralín. El esfuerzo y el orden del equipo anularon todos los intentos ofensivos del rival y antes del cuarto de hora de juego creció la renta.

En esta ocasión Ríos Reina sacó en corto una falta lateral, Dani Pichín avanzó en el interior del área y conectó un disparo potente que se convirtió en el segundo gol. La renta aún se pudo incrementar poco después. Fran Carnicer cayó derribado en la frontal del área cuando encaraba solo a Xabi Irureta. Óscar Sielva lanzó la consiguiente falta y el portero tuvo que intervenir para evitar el tercero.

Pero el partido se complicó en el tramo final del primer periodo. Carlitos cabeceó un centro y el balón se fue a la red junto al poste izquierdo de la portería de Gianfranco. Ese sobresalto cambió durante unos minutos el partido y el UD Sanse tomó la iniciativa. En cualquier caso, esos momentos complicados sirvieron para mostrar una vez más la solvencia defensiva del equipo, que no se dejó intimidar y de nuevo recuperó las mejores sensaciones tras el descanso.

Sentencia en la segunda parte

La corta ventaja en el marcador dejaba margen para la emoción de cara a la segunda mitad, pero la Ponferradina mostró pronto que quería seguir al mando del partido y buscó con insistencia el gol que acentuase la tranquilidad. Aunque el Sanse persistía para tratar de cambiar el rumbo del partido, el trabajo defensivo de la Deportiva no le concedía opciones.

Y mediada la segunda mitad llegó el gol que acabó por ser definitivo. Yuri hizo el movimiento preciso para que un pase desde el centro del campo llegase en las mejores condiciones a Dani Pichín, que lo recibió en el costado izquierdo. Su primer disparo golpeó en un defensor, pero el segundo se fue directo para convertirse en el 3-1.

Aunque el Sanse no renunció a volver a meterse en el partido, la Deportiva supo gestionar bien su ventaja y estuvo cerca de incrementarla al contraataque. El equipo protagonizó constantes llegadas que no obtuvieron premio, pero la victoria ya no peligró.

Así, el equipo consolida su trayectoria con su cuarto triunfo en cinco partidos. La próxima semana la Deportiva afronta la visita al terreno de juego del Coruxo FC.