Bolo quiere que «dure mucho todavía la temporada y que no haya vacaciones» Bolo atiende a los medios. El técnico vasco reconoció que la derrota encajada en el periodo suplementario hizo mella en su equipo PÉREZ SOTO Viernes, 31 mayo 2019, 17:35

El entrenador de la SD Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha confiado en que su equipo sea capaz de remontar ante el UE Cornellá la eliminatoria de ascenso a LaLiga 1/2/3, pese a la derrota en terreno catalán (2-1) para que «la temporada dure mucho más y que todavía no haya vacaciones».

El técnico vasco reconoció que la derrota encajada en el periodo suplementario hizo mella en su equipo «con un día muy duro el lunes, aunque esto es fútbol y está en las manos del equipo levantarse, ilusionarse y creer».

Pérez Bolo confió «más que en los resultados, en las sensaciones» de su equipo en los últimos meses, pese a romper una imbatibilidad de diez partidos en Cornellá, porque los jugadores «se ven con fuerzas para darle la vuelta a la eliminatoria y hay un convencimiento total en este sentido».

Sin embargo, el técnico vasco reconoció la peligrosidad del rival del que dijo que «no solo juega bien en su campo, con esas condiciones, sino que también ha sido capaz de hacerlo ante rivales importantes, porque es un equipo bien trabajado».

En este sentido, añadió que le ve «con más registros de los que pudo mostrar en Cornellá, saben jugar al fútbol y sería un error pensar que solo vienen a defenderse».

No conformarse con el 1-0

Por ello ha exigido a su equipo «la misma intensidad, que es innegociable, ganar y valentía desde el inicio al final», además de reclamar que «cuando se meta, si se consigue, el primer gol, no cambiar y continuar igual en busca del segundo y del tercero, porque en el fútbol nunca ha que dar nada por hecho».

Sobre el ambiente que registrará el estadio de «El Toralín», el entrenador de la SD Ponferradina recalcó que «se diga lo que se diga el rival si nota la presión y el primer gol lo va a hacer la afición ya desde el domingo por la mañana para después intentar llevar en volandas al equipo».

Bolo no quiso despejar dudas sobre el posible once que pueda presentar el domingo ya que, a pesar de tener últimamente «un once muy definido, ahora hay más opciones y hay que buscar la mejor para pasar».