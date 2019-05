Bolo: «Con la afición se me ponen los pelos de punta» Jon Pérez Bolo, en rueda de prensa. / SDP La Ponferradina recibe al Fuenlabrada (domingo, 18.00 horas, El Toralín) dispuesto a hacer valer su condición de local LEONOTICIAS Ponferrada Viernes, 10 mayo 2019, 20:03

La Deportiva Ponferradina afronta el esperado partido contra el líder del grupo, el Fuenlabrada(domingo, 18.00 horas, El Toralín) dispuesto a hacer valer su condición de local. «Tenemos que disfrutar del partido con nuestra afición y con ellos seguro que va a ser más fácil, porque enfrente tendremos a un rival que nos lo pondrá complicado», dijo el entrenador del equipo berciano, Jon Pérez Bolo.

«Cuando me hablan de la afición se me ponen los pelos de punta. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del domingo», abundó el técnico vasco tras reconocer la valía del rival del domingo: «El Fuenlabrada es un equipo muy fuerte y tendremos que tener paciencia y no cometer errores».

La Ponferradina llega al partido sólo con Yac en la enfermería. «Recuperamos efectivos (…). Hay más opciones para elegir y eso siempre es bueno», concluyó Bolo.