Zidane: «Tengo un equipazo»

Zinedine Zidane, en el encuentro ante el Tottenham.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, alegó en rueda de prensa, a pesar de la persistencia de los problemas en el terreno de juego de su equipo y de cosechar ante el Tottenham la segunda derrota consecutiva tras el calamitoso 3-7 contra el Atlético de Madrid, que sus jugadores «lo hicieron bastante bien»

«Estuvimos mejor hoy y lo que tenemos que hacer es mejorar cada día. Voy a decir lo mismo: no podemos estar contentos con la derrota. Pero hay que ser positivos, sabiendo que hay que hacerlo mejor», declaró el marsellés.

De lo poco bueno que dejó el encuentro fue la salvadora actuación de Keylor Navas, aprovechando la baja de Thibaut Courtois, que no viajó a Múnich por un esguince en el tobillo, para reivindicarse por enésima vez, más tras las palabras del belga comentando que este año «está claro quien es el número uno»: «Todo está claro para todos. Está todo listo. Keylor ha hecho un buen partido y ya está. No creo que aquí haya algún jugador con la titularidad asegurada. Hoy hay que hablar de los que están aquí, que lo hicieron bastante bien», apuntó Zidane

«Siempre pienso en positivo y nadie me va a quitar la ilusión. Es complicado por la temporada anterior y hemos empezado de la misma forma, pero yo sé que tengo un equipazo aunque no estemos listos. Necesitamos solo ganar un partido», afirmó el técnico ante las continua preocupación sobre el mal estado actual de la plantilla.

Tampoco dejó demasiadas pistas sobre el futuro de James Rodríguez, desligándose de los rumores de que con la grave lesión que sufrió Marco Asensio ante el Arsenal (entre seis y nueve meses de baja), el colombiano tendría una nueva oportunidad en el Santiago Bernabéu, pero el entrenador del Real Madrid prefirió centrarse en los que viajaron con el equipo: « No estoy en eso. Estoy aquí con los jugadores de aquí y pensando en el ahora. Los jugadores son estos y no hay que darle más vueltas. Pueden cambiar cosas hasta el 31 de agosto pero ahora confío en los que hay. Es un mal momento, pero no vamos a perder la confianza, sabiendo que el año es largo y vamos a rendir», aseguró el francés.

Además quiso aclarar que esta vez Gareth Bale no fue convocado «porque no estaba bien y hablando con los médicos lo mejor era que se quedara entrenando», aclarando que fue una decisión consensuada «todos juntos».