Jornada 15 El Valencia quiere disipar dudas ante un Sevilla que mira al liderato Marcelino García Toral, entrenador del Valencia. / Óscar del Pozo (Afp) El cuadro che otorga un carácter trascendental al duelo, que confía en aprovechar para recortar la distancia que le separa del conjunto andaluz EFE VALENCIA Sábado, 8 diciembre 2018, 09:21

El Valencia recibirá este sábado al Sevilla en un encuentro en el que desde todas las instancias del club local se le ha dado una calificación trascendental para reducir la distancia que le separa del conjunto andaluz, que quiere ganar para recuperar el liderato.

Por presupuesto, ambos equipos son los principales candidatos a la cuarta plaza de la clasificación, que es la última que da acceso a la Liga de Campeones, pero, en estos momentos, el conjunto andaluz es segundo a un solo punto del Barcelona, que es líder, y el Valencia decimocuarto, a siete puntos de la cuarta plaza y a diez del Sevilla.

El equipo de Marcelino García Toral afronta este encuentro sin que su pobre victoria ante el humilde Ebro en la Copa del Rey haya servido de nada más que para certificar su clasificación para los octavos de final del torneo. Afrontó ese choque tras su eliminación de la Liga de Campeones a falta de una última jornada de la fase de grupos que se disputará esta próxima semana y después de haber sufrido una derrota en su visita al Santiago Bernabeú, cuando desperdició toda la primera parte para poner en problemas al Real Madrid. Pero su mala puesta en escena le costó un par de broncas de sus aficionados en el primer tiempo del partido ante el Ebro aunque desde el cuerpo técnico esperan que se olviden dada la trascendencia que se le ha querido dar al encuentro ante el Sevilla.

El hecho de que no se juegue prácticamente nada en el encuentro ante el Manchester United, hace que el técnico asturiano no tenga que reservar a ningún jugador para ese último partido de la fase de grupos. Con este planteamiento parece que García Toral apostará por Gonçalo Guedes y Rodrigo Moreno de inicio en el once titular, aunque no haya podido contar con ellos en los últimos encuentros por problemas físicos. Su recuperación hará que el técnico asturiano pueda apostar por el que en estos momentos se puede considerar su once de gala, con Daniel Wass ya asentando en el flanco derecho de la defensa y Mina convertido en la primera referencia goleadora del equipo.

Gran rivalidad

El de Mestalla es un examen no sólo para el Valencia, sino también para el Sevilla, que acude a un feudo siempre hostil por la gran rivalidad desatada en los últimos tiempos entre ambos y poco propicio, con números horribles para los hispalenses en los seis últimas campañas: cinco derrotas -la más dolorosa el 4-0 del pasado curso- y un empate.

Los andaluces, que no ganan en Mestalla desde febrero de 2012 (1-2 con goles de Tino Costa, Medel y Jesús Navas), se mantienen firmes y arriba en una tabla que incluso lideraron por tercera vez tras volver del último parón, y saben que esta cita puede ser un nuevo punto de inflexión ante la opción de distanciar en 13 puntos al Valencia.

El equipo entrenado por Pablo Machín también es consciente de que la dificultad del envite será máxima por la calidad, el orgullo herido y la propia necesidad del conjunto del extécnico sevillista Marcelino García, sabedor de que está ante la que puede ser una gran oportunidad para escalar puestos y engancharse a sus objetivos.

El Sevilla sigue viendo al conjunto che como uno de sus adversarios directos para volver a una Liga de Campeones de la que el Valencia se despide la próxima semana para caer a la Liga Europa, en la que ahora ambos equipos podrían coincidir de nuevo, como en la semifinal de triste recuerdo para los levantinos por su eliminación, pese a ganar 3-1, con el famoso gol en el último suspiro de Stephen Mbia.

Los sevillistas, a pesar de su buen rumbo, están mostrando en sus recientes salidas una menor fortaleza que en casa, sobre todo en Europa, por lo que deberán ofrecer su mejor cara en Mestalla para recobrar la pujanza fuera, donde no gana en Liga desde final de septiembre (1-3 en Eibar). Luego cayó en el Camp Nou y enlazó dos empates (Real Sociedad y Alavés).

Siguen lesionados el medio galo Maxime Gonalons y los carrileros diestros Jesús Navas y Aleix Vidal, a los que se unió a última hora el central luso Daniel Carriço por una gastroenteritis. El carril derecho es el puesto es en el que Machín tiene más problemas y es probable que vuelva a retrasar al holandés Quincy Promes, como ya hizo, con un buen rendimiento, en la segunda parte en Vitoria y el jueves en la Copa.

Salvo ese cambio y la entrada del argentino Gabriel Mercado por Carriço, alineará su once tipo, con los defensas Sergi Gómez, el danés Simon Kjaer y Sergio Escudero más descansados, al no jugar en el pírrico triunfo copero ante el Villanovense (1-0), mientras que otros titulares como Ben Yedder, el exvalencianista Banega y Sarabia salieron a lo largo de la segunda mitad.

-Alineaciones probables:

Valencia: Neto, Wass, Garay, Paulista, Gayà, Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes, Rodrigo y Santi Mina.

Sevilla: Vaclik, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Promes, Sarabia, Banega, Franco Vázquez, Escudero, Ben Yedder y André Silva.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán)

Estadio: Mestalla.

Hora: 16:15 h.

TV. beIN LaLiga