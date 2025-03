Flick: «Siento un ambiente especial en este vestuario»

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 7 de marzo 2025, 14:32 Comenta Compartir

Rotaciones seguras pero sin avanzar cuántas, incertidumbre sobre la posible suplencia de Pedri y halagos a Szczesny, el portero polaco en el que solo pareció creer Hansi Flick y que, tras su colosal actuación en Da Luz, ahora es un héroe para los culés. Bajo estas premisas discurrió la larga conferencia de prensa que ofreció este viernes el ténico alemán del Barça en la previa del partido liguero ante Osasuna en Montjuic. Una cita a la que los azulgranas llegan con apenas 70 horas de descanso desde su victoria épica ante el Benfica.

«Como siempre digo, será un partido duro. Diferente al de la primera vuelta, pero estaremos preparados», afirmó Hlick sobre el duelo que toca y con el recuerdo aún fresco de la derrota sufrida en Pamplona. ¿Ideal para rotar? «Todavía no lo hemos decidido, pero sí que tenemos que hacer. Es importante, pero también lo es que tengamos al mejor equipo. Hasta ahora hemos conseguido manejarlo y esperemos que lo sigamos haciendo así».

Pedri, por ejemplo, corrió más de 13 kilómetros en Lisboa. El canario dice siempre que le conviene jugar, pero está por ver si actuará ante los navarros. Flick solo avanzó que lo decidirá el propio jugador: «Veremos. Es muy profesional. Su comportamiento día a día es magnífico, hace lo posible por recuperarse. Y se puede ver en el terreno de juego. Está a un nivel increíble. Nos da fortaleza. Mañana le preguntaremos cómo se encuentra y veremos qué decisión toma».

¿Está especialmente feliz por Szczesny? «Esto es su trabajo. Como el de todos, que defendieron. Pero es su trabajo. Y por eso, Tek es ahora mismo el número uno». Pero realmente pensaba que un jugador retirado podría alcanzar este nivel, se le insistió el preparador del Barça. «No soy el único que decide. En el cuerpo técnico hablamos de los jugadores. A veces tienes un 'feeling' y creíamos que podía llegar a este nivel. Al final decido yo, pero siempre consulto a los que me rodean».

A vueltas con el estilo, a Flick se le preguntó si está más satisfecho cuando su equipo golea o cuando gana como en Lisboa. «Estoy orgulloso del equipo porque responde bien en cualquier situación, y eso me da confianza. Estamos funcionando bien y espero que lo podamos mantener las próximas semanas», respondió.

Enfoque positivo

Respecto a la derrota en El Sadar, insistió Flick en que se trata de partidos diferentes. «Ha habido muchos cambios desde entonces. Para mí es importante tener al mejor equipo. Creo que ahora hemos llegado a otro nivel y tengo un enfoque positivo para mañana».

Flick no supo decir que es lo mejor y lo peor que ha hecho desde que es técnico culé y fue interpelado también sobre las diferencias de conducir al Barça o al Bayern. «Creo que cuando empezamos aquí, sabíamos cómo queríamos jugar después de analizar a los futbolistas. Fui sincero con Deco, él conmigo. Desde el principio, fue un buen inicio. Veo a los jugadores felices. En el vestuario hay un ambiente especial y eso para mí es lo más importante. La gran diferencia. Cada uno cuida del otro y eso me encanta. Hay buen ambiente entre los jugadores y del cuerpo técnico. Creen en este plan y eso me ayuda para hacer una buena gestión. Siempre nos centramos en lo que podemos hacer».