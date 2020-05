Análisis Los deberes del Real Madrid en la vuelta al trabajo Zidane se dirige a sus futbolistas antes de un entrenamiento previo al parón. / Afp Recuperar a Hazard y aprovechar el vigor de sus jóvenes talentos son algunos de los retos de los blancos para preparar el regreso a la competición ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 10 mayo 2020, 14:44

El Real Madrid volverá este lunes a los entrenamientos en Valdebebas soñando con la reanudación de una Liga que Zinedine Zidane señaló como principal objetivo de la campaña. Por delante aguardan semanas en las que los jugadores tendrán que afinar la forma y recuperar sensaciones. Después de dos meses ejercitándose en sus domicilios, retornarán a su lugar de trabajo habitual para practicar primero en solitario, más adelante en pequeños grupos y, en la antesala de la reactivación de la competición, con el bloque al completo. La ausencia de positivos por coronavirus entre la plantilla y el cuerpo técnico fue la mejor noticia para los blancos, que no podrán contar con Jovic, lesionado en el pie derecho mientras se preparaba en casa. Llega el momento de regresar al 'cole' y lo hacen con una extensa lista de deberes.

La derrota por 2-1 frente al Betis en el Benito Villamarín en el último choque disputado, un día después de que el Barcelona superase a la Real Sociedad, arrebató al Real Madrid el liderato que había recuperado con su triunfo la semana anterior en el clásico del Santiago Bernabéu. La escuadra azulgrana tiene dos puntos de ventaja a falta de once jornadas, por lo que al conjunto de Chamartín le tocará remontar una vez vuelva la Liga. Lo mismo tendrá que hacer en la Champions, donde el tropiezo por 1-2 frente al Manchester City le condena a la épica en el Etihad si se puede retomar el torneo.

El plantel merengue llegó al parón frustrado tras la actuación más pobre del curso. «Ha sido nuestro peor partido de la temporada», reconoció Zidane, que asumió la responsabilidad de lo sucedido en Heliópolis. La paralización del campeonato ha permitido hacer examen de conciencia en un vestuario que se sintió superior al Barça entre agosto y marzo. Courtois lo expresó hace unos días. «Si detienen la competición mañana y el Barça es campeón, no me parecería completamente correcto. En Barcelona les parecería lógico, pero yo no lo creo. Al final, jugaron contra nosotros y perdieron», afirmó el guardameta, que aspira a su tercer Trofeo Zamora. Lleva mejor media que Oblak (0,67 goles encajados por encuentro, frente al 0,78 que promedia el esloveno), pero sólo ha jugado 24 partidos y necesita al menos 28 para acreditarse.

Recuperación de efectivos

Gran parte de los puntos perdidos por los blancos se esfumaron antes rivales de la zona media-baja de la tabla. La falta de pólvora fue su principal hándicap. Benzema, con 19 tantos, es el único jugador del Real Madrid que supera la decena de dianas entre todas las competiciones, con Rodrygo y Sergio Ramos (ambos con siete), empatados en la segunda plaza de máximos artilleros. Los 49 goles anotados en las 27 jornadas de Liga disputadas son un pobre bagaje comparados con los 63 del Barça, pese a que la consistencia defensiva de los blancos (19 goles encajados, por los 31 del cuadro azulgrana) les han permitido mantener el pulso.

Mantener esa solidez atrás a la vez que mejora la definición de sus tropas ocupa un lugar destacado en la lista de tareas de Zidane, que tendrá un papel secundario en esta primera fase, donde la responsabilidad principal recaerá en el preparador físico, Grégory Dupont. Habrá planes de trabajo individualizados, con cargas adaptadas a la condición en que regresen unos y otros, que será comprobada mediante pruebas de esfuerzo.

Estos dos meses le han venido bien al Real Madrid para recuperar efectivos. Marco Asensio, inédito esta campaña a causa de la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda que sufrió en pretemporada, estará listo para la vuelta de la Liga. Para finales de junio o comienzos de julio podría estar en condiciones de jugar Hazard, operado el 5 de marzo de la fisura del peroné distal que sufrió en su pierna derecha. La recuperación del belga va por buen camino y ha evitado excesos con la comida, a tenor de la silueta que lucía el pasado miércoles cuando acudió a someterse a las pruebas de la Covid-19. Pero sólo ha completado 140 minutos desde que se lesionara el 26 de noviembre en el duelo ante el PSG. El distanciamiento durante tantos meses podría pasarle factura en la recta final, más aún con el apretado calendario que espera.

Veteranos y noveles

Ese ritmo frenético podría otorgar una oportunidad a los jóvenes valores del Real Madrid, con teórica ventaja sobre los más veteranos a la hora de recuperar la forma. Vinicius, Rodrygo, Valverde o Mendy tratarán de exprimir su físico para desempeñar un rol destacado.

Zidane deberá compaginar el empuje de los noveles con la experiencia de mimbres curtidos y mil batallas como Modric, Marcelo o Bale, cuyo papel el curso próximo está por determinar. El croata y el brasileño cuentan con la confianza del preparador, a diferencia del galés, uno de los naipes más desequilibrantes de la plantilla. Zidane, cuyas virtudes de estratega se someterán más que nunca a examen con la opción de realizar cinco cambios por partido en el retorno de la competición, deberá decidir cómo los dosifica.