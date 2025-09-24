El sorprendente dato de Franco Mastantuono que iguala a Alfredo Di Stéfano

David Hernández Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

Franco Mastantuono anotó su primer gol con la camiseta blanca, este martes, en la victoria del Real Madrid 1-4 contra el Levante. Un día especial para el joven atacante argentino, que se quitó la presión de ver portería después de varios encuentros en los que parecía tener la pólvora mojada. El dato curioso es que su primer gol lo anotó un 23 de septiembre, al igual que hizo su ídolo Alfredo Di Stéfano en el año 1953, cuando se estrenó en un amistoso contra el Nancy francés.

«Es un orgullo compartir similitudes con él. No me voy a comparar con un jugador tan grande, pero es un detalle lindo», comentó Mastantuono después del partido. Di Stéfano metió 308 goles en 396 encuentros con el Madrid, pero más que por los goles, se recuerda a la Saeta por sus grandes actuaciones que valieron las primeras cinco Copas de Europa. El reto de Mastantuono no será igualar la cifra goleadora, ya que no es su principal virtud. La gran esperanza puesta en él es que pueda estar muchos años en la capital y sea pieza importante para que el Madrid alce más Orejonas.

El gol contra el Levante convierte al joven argentino en el cuarto goleador más precoz en anotar con el Madrid en Liga, solo por detrás de Alberto Rivera, Raúl y Endrick, este último por solo cinco días de diferencia. Mastantuono llegó a Madrid en el momento que cumplió los 18 y con poco más de un mes ya sabe lo que es marcar, pero este no es su mayor logro. El verdadero mérito está en la personalidad que transmite, a pesar de su juventud, ya que el argentino sin necesidad de adaptación convenció a Xabi Alonso para debutar y tener muchos más minutos de los que se podrían pensar antes del comienzo de la temporada.

Mastantuono, cuya pierna hábil es la izquierda, recibió un gran pase al hueco de Vinicius y a pesar de tener opciones de devolverla, el argentino prefirió jugársela con la derecha para ponerla en la escuadra. Aún son los primeros pasos de un jugador que portó el '10' de Argentina, después de Leo Messi. Se le presenta un gran futuro por delante si se basa en el historial de las leyendas y escucha los consejos de las estrellas que le rodean en el Madrid. Por ahora cumple con lo que le pide Xabi Alonso y apunta a que será protagonista de las noches cumbre de la temporada blanca.