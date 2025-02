Ancelotti: «Han pasado cosas en los tres últimos partidos que han visto todos»

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 15 de febrero 2025, 19:13 Comenta Compartir

Como estaba cantado, nada más concluir el polémico choque ante Osasuna en El Sadar, desde el vestuario del Real Madrid salió a relucir la indignación con el árbitro andaluz Munuera Montero y el canario Trujillo Suárez en la sala VOR. Les reprochan la expulsión de Bellingham, el penalti residual señalado de Camavinga sobre Budimir y una pena máxima no pitada en el otro área por supuesto derribo a Vinicius.

Carlo Ancelotti trató de morderse la lengua pero con sus declaraciones alimentó teorías conspirativas sobre una supuesta persecución de los árbitros al club que preside Florentino Pérez.«Ha sido un partido a nivel futbolístico que hemos empezado bien y hemos acabado bien con uno menos. La roja a Bellingham... creo que el árbitro no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho 'fuck off', no le ha dicho 'fuck you.' Se ha equivocado, la traducción de 'fuck off' en español es »no me jodas«, no es algo... Han pasado cosas en estos últimos tres partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido», denunció el técnico italiano.

Se quejó a continuación del, a su juicio, diferente criterio a la hora de revisar las jugadas polémicas. «El VAR ha revisado acciones en nuestra área, no en el otro área. Ha habido dos o tres situaciones que se tenían que revisar y no ha revisado».

¿Hablar con Bellingham?: «Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham. Le ha dicho »si esto es falta eso era penalti, no me jodas«. La roja sale del nerviosismo del árbitro. ¿De qué hablo con Bellingham? No ha hecho nada para ser expulsado, absolutamente nada, se ha equivocado en la traducción y nada más».

También se refirió Carletto a la protesta que le costó la amarilla. «Le he dicho que había una mano que tenía que revisar en el VAR. Lo han debido encender un poquito más tarde». Por último, le preguntaron en DAZN sobre los cánticos contra Asencio y Vinicius desde la grada: «Creo que hay un organismo que se encarga de esto, a ver qué pasa».

Bellingham: «Fue un claro error del colegiado»

Jude Bellingham insistió en el «claro error de comunicación» que le costó la roja directa a los 39 minutos. «No quiero decir otra vez lo que dije pero es algo más como 'joder' y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez. Si revisas el vídeo, se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado».