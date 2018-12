Champions League Solari: «El vestuario del Real Madrid es grande y humilde» Santiago Solari, entrenador del Real Madrid. / Efe El técnico blanco contesta a Cristiano Ronaldo, del que confiesa que «es historia viva del Real Madrid» y se muestra ambicioso: «Quiero la Liga, la Champions, la Copa del Rey, el Mundial de Clubes…» JAVIER VARELA Madrid Martes, 11 diciembre 2018, 11:33

Santiago Hernán Solari no pierde la sonrisa, la calma y el discurso se le pregunte lo que se le pregunte. Ni aunque sea por unas declaraciones de Cristiano Ronaldo en las que ponía en tela de juicio la humildad del vestuario del equipo blanco. «La humildad es la virtud de los grandes y el vestuario del Real Madrid es grande y humilde», sentenció el técnico. «Cristiano es historia viva del Real Madrid y sus sentimientos son suyos», añadió. Toda una declaración institucional en boca del entrenador del equipo que a buen seguro habrá sentado tan bien en la zona noble del equipo como mal en el jugador portugués.

Tampoco cambia Solari su semblante si está ante un partido de la Liga o de la Champions League, como es el caso ante el CSKA de Moscú. «Intentamos dar todo en todos los partidos, son muchos partidos y hay poco tiempo para descansar, pero el desafío es conseguir estar óptimo al nivel físico y mental«. Eso sí, el técnico argentino del Real Madrid se siente ambicioso y no se marca límites al ser preguntado si prefiere Liga o Champions. «Las dos y la Copa del Rey y el Mundial de Clubes…». «Todas las competiciones nos tienen que tener vivos y con afán competitivo e intentar bien en todas», señaló. Quizá por eso no puede elegir entre una u otra porque «me gustan todas y me parece que es para lo que tenemos que trabajar y apuntar a todos los objetivos. Ojala que sigamos así hasta el final».

Pasa de puntillas con Isco

Más cortante se mostró al ser preguntado de nuevo por Isco y los pocos minutos con los que está contando el malagueño desde que llegara el argentino al banquillo del equipo. «Creo que no leen la prensa, porque si la leyeran sabrían que esa pregunta ya la he respondido», dijo con cara de pocos amigos. Otro nombre propio fue Marcelo, que no ha estado en los últimos partidos con continuidad y del que no hay un parte médico que desvele una posible lesión. «Quiero que lo tengamos y no lo volvamos a perder», dijo Solari. «Queremos que esté y que esté fino y que esté bien, con constancia. No nos sirve que juegue un partido y el otro no pueda. Queremos que los juegue todos», desveló el argentino.

Algo cortante se mostró cuando se le preguntó por el cambio de Modric el pasado domingo ante el Huesca, que pareció no sentarle bien al croata. «En cada partido, todos, jugadores y cuerpo técnico, hacemos lo necesario y posible para sacar los partidos adelante y ganarlos», dijo de forma tajante. Más conciliador se mostró al ser preguntado por cómo ha visto a Vinicius en estos primeros meses en el Real Madrid: «Ha superado las expectativas». «Tiene 18 años es un chaval, un chico muy joven con todo el futuro por delante. Ha marcado goles con esta camiseta, ha sido titular, ha jugador en todas las competiciones. Han sido meses vertiginosos para él», confesó.

Ante el CSKA «saldremos a ganar»

Sobre el partido ante el CSKA, Solari dejó claro que saldrán «a ganar» porque afrontan cada partido con la idea de «respetar nuestra propia historia y la competición». Aunque el Real Madrid es primero de grupo y, salvo el premio económico por la victoria, no se juega nada, «hay otros equipos que se juegan cosas y planteamos cada partido para ganar», zanjó. Más esquivo se mostró al ser preguntado por el balance de sus primeros 40 días al frente del equipo, porque «los balances se hacen al final. Estamos concentrarnos en el siguiente partido, que es el de mañana, de Champions y que es una competición que nos encanta».

Por último, habló sobre la situación de Marcos Llorente, que parecía abocado a salir en el mercado de invierno y que en los últimos partidos a cobrado un papel protagonista en el equipo de la mano de Solari. «Estoy contento por lo que Marcos hace en cada entrenamiento y en cada partido» y sobre si saldrá o no cuando se abra la ventana de fichajes confesó que «no tengo la bola de cristal para saber lo que sucederá con él o con otro».