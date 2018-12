Grupo G I Jornada 6 Solari: «Los pitos no nos gustan pero no estuvimos bien» Santiago Solari, durante el partido. / Javier Soriano (Afp) El técnico del Real Madrid defiende que su equipo entró bien al partido pero se lamenta de la fragilidad que mostró en ambas áreas: «No fuimos contundentes y nos castigaron» ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 12 diciembre 2018, 21:26

A Santiago Solari se le reflejaba en el rostro la decepción por la contundente derrota del Real Madrid ante el CSKA en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Pese a que su equipo estaba ya clasificado, por lo que lo sucedido sobre el césped no tiene trascendencia en la clasificación, sí deja secuelas en lo anímico, sobre todo por la mala imagen que dejó su equipo a partir del minuto 35 y los pitos que vertió hacia sus futbolistas la parroquia que acudió al Santiago Bernabéu. «Tristes porque lo queríamos cerrar con una buena noche en casa y no nos ha salido las cosas», se confesó el argentino.

Destacó Solari que su equipo entró «bien al partido» y que jugaron «unos primeros 35 minutos muy buenos», en los que no fueron capaces de traducir el dominio y las ocasiones en goles al contrario que su adversario. «No fuimos contundentes y nos castigaron», remarcó.

Intentó sacar alguna noticia positiva el preparador en medio del marasmo general y el golpazo que supuso la derrota en términos anímicos y de imagen. «El partido sirvió para que tuvieran rodaje y minutos algunos jugadores que lo necesitaban, unos por salida de lesión y otros porque son jóvenes. Tenemos que asumir los riesgos de presentar una alineación así pero era necesario», indicó, aunque admitió que fue «una pena» el resultado.

Tuvo palabras de elogio Solari para Vinícius, que partió por primera vez como titular en un partido de Champions y que dejó las mejores acciones del Real Madrid, especialmente en la primera media hora. «Vinícius estuvo bien, esa primera media hora, pero todo lo que uno propone tiene que tener un reflejo en la contundencia. Ellos la tuvuieron y nosotros no», se lamentó el técnico.

«Tiene todos mis respetos Keylor»

Se le preguntó a Solari por la respuesta de la afición una tarde en la que silbó a su equipo. «Los pitos no nos gustan a nadie, ni a un jugador ni a un equipo pero hoy no estuvimos bien y los tenemos que asumir», comentó. Dijo que cuando mantuvo a Bale en el campo pese a sus problemas físicos porque tenía que proteger a Marcelo, que regresó una vez superadas las molestias que le apartaron del once los últimos encuentros. «Lo de Gareth era más asumible», incidió, pese a que la fragilidad del galés y los gestos que hizo cuando se hechó mano al tobillo tras un salto al poco de saltar al rectángulo en la segunda parte tuvieron en vilo al madridismo, a una semana del estreno del campeón de Europa en el Mundial de Clubes.

Habló por último Solari de la nueva titularidad de Thibaut Courtois bajo palos, pese a que la irrelevancia clasificatoria del encuentro invitaba a pensar que podía hacer un guiño a Keylor Navas. «Esta competición la esta atajando Courtois. Tiene todos mis respetos Keylor, es un buen hombre y un buen compañero pero tenemos que tomar decisiones», finalizó.