Ancelotti pide «cabeza, corazón y cojones» ante el Arsenal

Bellingham: «No hay nada que no hayamos hecho en la Champions»

Jude Bellingham ha interiorizado en tiempo récord lo que significa el Real Madrid. Poco más de un año de permanencia en el club de Chamartín le ha bastado al inglés para comprender cómo se debe arengar a las masas para crear el ambiente necesario para convertir lo imposible en realizable. «Alguien me habló alguna vez del Anderlecht, he visto vídeos en TikTok... es la fuente de donde bebo estos días. He visto las más recientes y las más añejas, queremos añadir esta. No hay nada que no hayamos hecho en la Champions», señaló Jude Bellingham cuando le preguntaron si conocía las remontadas de los ochenta que cincelaron la leyenda de un Real Madrid irreductible.

«Remontada. La habré oído como un millón de veces la última semana. Esto nos motiva mucho. Es una noche que está hecha a la medida del Real Madrid. Creo que no podemos añadir nada más especial a eso», explicó el todocampista de Stourbridge cuando le preguntaron sobre la palabra que más ha escuchado estos días en el vestuario. «En el Bernabéu siempre hay un ambiente increíble, la energía es contagiosa. Nosotros podemos sentirlo, saca lo mejor de nosotros mismos. No hay que pedir a los madridistas que no hagan nada que no hayan hecho. Depende de nosotros, pero también tenemos que sentir su energía y darlo todo para que se sientan orgullosos», reseñó un futbolista que restó importancia a las fracturas entre compañeros que se han hecho visibles en varios momentos de la temporada.

«Es fútbol. Es muy normal que en el campo haya momentos de tensión, las emociones están a flor de piel. Tenemos una relación muy diferente. Tenemos que ser así de sinceros y de honestos unos con otros. Los medios le dais más importancia que nosotros», dijo respecto a ese asunto el '5' del Real Madrid, que pidió «más compromiso y más riqueza con la pelota» para enderezar la eliminatoria ante el Arsenal. «Cuando entramos en este tipo de partidos, todo el mundo espera que remontemos. Va a ser muy complicado. El club lo ha hecho un montón de veces y por eso impresiona tanto y las expectativas están tan altas», acotó.