Corrupción «Tebas se ha inventado que el dinero terminó en el Levante», afirma el abogado del Zaragoza

El juicio por el presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011 se ha retomado este martes con el informe del club aragonés, la única persona jurídica acusada. Su abogado ha asegurado que no hay ninguna prueba de que el partido se arregló y ha restado cualquier validez al informe de la Agencia Tributaria sobre los movimientos económicos de los exfutbolistas granotas. Además, ha afirmado que la declaración de Javier Tebas, denunciante y presidente de LaLiga, carece de credibilidad.

«Tebas ha sido desmentido por las fuentes que supuestamente le dieron la información. Lendorio dejó claro que no se lo había contado Sergio González. Quico Catalán negó que le avisara. Roig Negueroles no dio el nombre de Javi Venta. Tebas tiene cierta tendencia a mentir. Tebas se ha inventado que el dinero terminó en las manos del Levante. En la instrucción dijo que el dinero fue a los jugadores del Levante o se lo quedaron los jugadores del Zaragoza y Agapito Iglesias y entonces habría un delito de apropiación indebida, pero que algo hay. ¿Cómo es posible que el denunciante dude? La declaración del señor de Tebas no puede servir de ninguna manera para sostener ningún indicio contra los acusados«, explicó el abogado del Zaragoza, quien ha tratado de justificar los 1,73 millones que salieron del Zaragoza durante los días previos al encuentro.

«Sobre las cantidades en efectivo tenemos que decir que son primas por la permanencia. Hay un documento firmado por el capitán. Y en cuanto a las transferencias el destino son los jugadores, el entrenador y el director deportivo y no hay constancia alguna de que el dinero volviera al club. Las acusaciones se han cebado con la administración concursal. Pero que la Agencia Tributaria no viera nada es porque era compatible con primas por la permanencia. La instrucción no ha realizado una investigación de las cuentas del Zaragoza«, ha añadido.

Y ha abierto varios supuestos. «¿Qué ha podido pasar con ese dinero si no han sido primas? Pueden ser infinitas. Aparte de la apropiación indebida, hay más alternativas, pero esta ya es de cosecha propia. Los jugadores del Levante pudieron recibir primas por ganar. Había equipos interesados. ¿Por qué no puedo pagar a rivales de terceros por ganar? Hay explicaciones tan o más plausibles que la que plantean las acusaciones«, ha comentado.

