Javi Rey: «El campo no es excusa»

Dani González León Viernes, 14 de febrero 2025, 15:31

El entrenador de la SD Ponferradina, Javi Rey, ha apelado a «igualar la intensidad» en el partido que disputarán este domingo (12:00 horas) en Urritxe ante el Amorebieta.

El técnico gallego de la Deportiva ha afirmado que sin esa intensidad «no puedes puntuar». «Estamos mentalizados de dónde vamos a jugar y hemos preparado bien el partido», ha señalado Rey.

El entrenador blanquiazul no negó que el terreno de juego de Urritxe puede «condicionar» el partido, pero «sabemos dónde vamos, no nos puede pillar por sorpresa». «El campo no es excusa, sabemos donde jugamos. Va a haber muchas disputas y zonas donde no se podrá jugar el balón, pero hay que adaptarse a ello», ha indicado.

Acerca del rival e la Deportiva, el Amorebieta, no se fía de su puesto de colsita y les ve en progresión: «Llevan cinco meses sin perder en casa y aún tienen opciones de salvarse. Están en buen momento».

Rey espera que el tropiezo del pasado viernes ante el Barakaldo (0-1) no pese aunque es una derrota «de las que duelen y hacen daño», además de confirmar que Álex Costa seguirá sin entrar en la lista.

