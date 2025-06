La hora de El Toralín

Dani González León Viernes, 6 de junio 2025, 17:47 Comenta Compartir

No quieren despertar. Tan pronto no. Incluso Borja Valle lo verbalizaba de una forma muy vehemente: «No me quiero ir ya de vacaciones». Ese es el ánimo en una Deportiva que no tiene en su mente que la temporada se acabe este sábado.

El equipo berciano quiere seguir adelante, remontar, acercarse a Segunda. Los de Javi Rey se encomiendan este sábado a El Toralín (20:30 horas) para dar la vuelta a una eliminatoria que se torció hace siete días en Antequera.

Deportiva Andrés Prieto; Carrique, Nóvoa, Andújar, Andoni López; Markel, Esquerdo; Yeray, Borja Valle, Bustos; Pau Ferrer - Antequera Jero; Fomeyem, Juanmi, Iván Pérez, Luismi; Biabiany, Aspra, Chema, Luismi; Pol Roige, Álex Rubio Árbitro Campos Salinas (Colegio Murciano)

Incidencias Estadio El Toralín. 20:30 horas. Vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso. FEF TV

A su favor, la Deportiva tiene su estadio. En él han ganado seis de los últimos siete partidos disputados como locales. Y quieren que la racha siga porque una victoria, sea como sea ese triunfo, les valdría para pasar de ronda.

En busca de la remontada

Los errores cometidos en la ida en El Maulí, en un choque donde los blanquiazules se mostraron mucho más pasivos de lo que suelen mostrarse en El Toralín, tratarán de ser corregidos por Javi Rey y un equipo que estará impulsado por un estadio que rozará el lleno – o lo logrará – para ejercer su fuerza.

Con la única ausencia de Mario Jorrín y la buena nueva de que Nacho Castillo puede entrar en la lista, el equipo blanquiazul es consciente de que se hace más fuerte, mucho más fuerte en casa, la Deportiva tratará de dar la vuelta a ese 1-0 cosechado en Antequera para seguir soñando. Porque en Ponferrada creen en la remontada, en el ascenso y en que la temporada se alargue hasta los prolegómenos de la noche de San Juan.

Los de Javi Rey buscarán llevar el partido a su terreno, a ser dominadores desde el primer momento para someter a los visitantes y poder elevar los sueños de la afición berciana. Porque esta Deportiva, sobre todo, le va a poner fe.

