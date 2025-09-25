leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eder Aller (I), en un entrenamiento con el Barça.
Fútbol

Hansi Flick convoca al leonés Éder Aller con el Barça

El portero leonés de 18 años forma parte de la expedición del club blaugrana para viajar a Oviedo de cara al partido de este jueves

Dani González

Dani González

León

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:25

Primera oportunidad de verle cerca de debutar en Primera División. El joven portero leonés Éder Aller ha sido convocado por Hansi Flick, entrenador del Barcelona, para el duelo de los culés ante el Oviedo (jueves, 21:30 horas).

Aller compartirá convocatoria con los Raphinha, Lewandowski, Pedri o Joan García en la visita de Barça al Tartiere con la que se cierra la jornada en Primera.

La ausencia del habitual tercer portero – y titular en el filial del Barça – Kochen por su convocatoria para el Mundial sub-20 ha abierto esta puerta a Éder Aller, que completa la nómina de guardametas convocados junto a Joan García y Szczesny.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2 ¿Qué debo hacer tras anular el TSJ la tasa de la basuras de León?
  3. 3 Un joven hostelero leonés, a la tarima del culturismo: «Ser un musculitos de fachada no vale nada»
  4. 4 Las noticias imprescindibles del miércoles 24 de septiembre en León
  5. 5 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  6. 6 Una localidad leonesa alquila el bar de su Casa de Cultura por 600 euros al mes
  7. 7 Vecinos del Paseo de Salamanca alzan la voz ante las instalaciones con «okupas y ratas»: «Ayuntamiento inútiles»
  8. 8 Localizan a varios vendimiadores sin permiso de trabajo en el sur de la provincia
  9. 9 El desesperado grito de un pueblo de León por el mal estado de sus carreteras: «Es una injusticia»
  10. 10 La calle de León que está entre las más peligrosas para los peatones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Hansi Flick convoca al leonés Éder Aller con el Barça

Hansi Flick convoca al leonés Éder Aller con el Barça