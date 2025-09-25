Hansi Flick convoca al leonés Éder Aller con el Barça

Dani González León Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:25 Comenta Compartir

Primera oportunidad de verle cerca de debutar en Primera División. El joven portero leonés Éder Aller ha sido convocado por Hansi Flick, entrenador del Barcelona, para el duelo de los culés ante el Oviedo (jueves, 21:30 horas).

Aller compartirá convocatoria con los Raphinha, Lewandowski, Pedri o Joan García en la visita de Barça al Tartiere con la que se cierra la jornada en Primera.

La ausencia del habitual tercer portero – y titular en el filial del Barça – Kochen por su convocatoria para el Mundial sub-20 ha abierto esta puerta a Éder Aller, que completa la nómina de guardametas convocados junto a Joan García y Szczesny.