Hansi Flick convoca al leonés Éder Aller con el Barça
El portero leonés de 18 años forma parte de la expedición del club blaugrana para viajar a Oviedo de cara al partido de este jueves
León
Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:25
Primera oportunidad de verle cerca de debutar en Primera División. El joven portero leonés Éder Aller ha sido convocado por Hansi Flick, entrenador del Barcelona, para el duelo de los culés ante el Oviedo (jueves, 21:30 horas).
Aller compartirá convocatoria con los Raphinha, Lewandowski, Pedri o Joan García en la visita de Barça al Tartiere con la que se cierra la jornada en Primera.
La ausencia del habitual tercer portero – y titular en el filial del Barça – Kochen por su convocatoria para el Mundial sub-20 ha abierto esta puerta a Éder Aller, que completa la nómina de guardametas convocados junto a Joan García y Szczesny.
