Entrevista Drogba: «Los españoles del Chelsea son diferentes y generan buen ambiente» Drogba, posa tras la entrevista / YOKOHAMA «Seguramente es injusta la comparación de Morata conmigo pero debe tomarlo como un reto, no como algo que le presione» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 4 diciembre 2018, 09:16

-P. Hablemos de algo más animado que de la final de la Copa Libertadores en Madrid. El juego de este Chelsea de Sarri lo es. ¿Qué se le puede exigir?

-R. Me gusta. Ellos están ganando muchos partidos y han estado mucho tiempo imbatidos. El míster está tratando de hacer lo mismo que consiguió con el Nápoles y creo que están en el buen camino. Solo le ha costado unos meses para traer ese estilo al Chelsea. El equipo tiene que intentar aprovechar todas las oportunidades que tenga delante: si es la final de la Europa League, la de la FA Cup, meterse en Champions y si se le pone delante la Premier. Ese es el espíritu del Chelsea, pero no hay que olvidar que sólo uno gana cada torneo. Es importante no olvidar eso...

Azpilicueta celebra un gol junto a Didier Drogba en el Chelsea

-P. Aquí la gente les sigue mucho porque algunos días juegan hasta seis españoles.

-R. Sí, y lo están haciendo muy bien. Nosotros estamos muy contentos con ellos. Yo jugué con algunos de los de ahora como Cesc y Azpi pero conozco al resto como Marcos, Pedro o Morata. Si juegan tanto en el Chelsea es que tienen un nivel muy alto y algo diferente. En el vestuario siempre son grandes personas (coincidió también con Torres, Oriol Romeu) y que generan muy bien ambiente. Aún me acuerdo de Diego (Costa) en el vestuario tratando de grabar un vídeo para Navidad con su inglés terrible (se ríe a carcajadas).

«Aún me acuerdo de Diego (Costa) en el vestuario tratando de grabar un vídeo para Navidad con su inglés terrible», recuerda entre risas

-P. A Morata le han criticado algunos, como antes a otros delanteros en el Chelsea, porque dicen que no es un delantero tan decisivo como usted. ¿Entiende esa comparación?

Morata y Drogba, al inicio de esta campaña

-R. Seguramente es injusta, pero ¿qué puedo hacer yo? Ya ha jugado en Madrid y Juventus, es buen delantero. Como cualquier otro no debe tomarlo como una presión sino como un reto. Intentar hacerlo lo mejor posible. Así hice yo, que cuando llegué me pedían que metiera los mismos o más goles que Haselbaink u otros que habían hecho historia antes. No lo tenía en mi cabeza constantemente pero motivaba para mejorar, en mi juego...