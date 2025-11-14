leonoticias - Noticias de León y provincia

Partido del Atlético Astorga.
Fútbol | Segunda RFEF

El Astorga viaja a Galicia para enfrentarse a la revelación de la temporada

El equipo de Lago busca nuevos puntos que le permitan sacar la cabeza de los puestos de descenso

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:46

Nadie dijo que iba a ser fácil. De hecho, en Astorga se sabía lo complicado de la misión de asentarse en una categoría nueva y con equipos de mucho empaque.

Sin embargo, los maragatos parece que, poco a poco, van tomándole el pulso a la Segunda RFEF. Los hombres de Lago persiguen un nuevo triunfo a domicilio -donde han conseguido las dos victorias que tienen en su casillero- para dar el salto que les permita asomar la cabeza de los puestos de descenso.

El Atlético Astorga viaja a Galicia, al concejo de Carballo, para visitar el estadio de As Eiroas, donde juega el equipo revelación de la cuarta categoría del fútbol nacional.

El Bergantiños mide las aspiraciones del Astorga y sirve como ejemplo para los leoneses, ya que poco han tardado en asentarse a esta división y aspirar incluso a cotas mayores.

Los coruñeses ocupan puestos de playoff y solo han caído en un partido, en el tiempo de descuento, siendo invictos el resto de la temporada en curso.

El choque se disputa a partir de las 17:00 horas, este sábado 15 de noviembre, con arbitraje de Jerónimo Montes.

