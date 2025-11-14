El Astorga viaja a Galicia para enfrentarse a la revelación de la temporada

Rubén Fariñas León Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:46 Comenta Compartir

Nadie dijo que iba a ser fácil. De hecho, en Astorga se sabía lo complicado de la misión de asentarse en una categoría nueva y con equipos de mucho empaque.

Sin embargo, los maragatos parece que, poco a poco, van tomándole el pulso a la Segunda RFEF. Los hombres de Lago persiguen un nuevo triunfo a domicilio -donde han conseguido las dos victorias que tienen en su casillero- para dar el salto que les permita asomar la cabeza de los puestos de descenso.

El Atlético Astorga viaja a Galicia, al concejo de Carballo, para visitar el estadio de As Eiroas, donde juega el equipo revelación de la cuarta categoría del fútbol nacional.

El Bergantiños mide las aspiraciones del Astorga y sirve como ejemplo para los leoneses, ya que poco han tardado en asentarse a esta división y aspirar incluso a cotas mayores.

Los coruñeses ocupan puestos de playoff y solo han caído en un partido, en el tiempo de descuento, siendo invictos el resto de la temporada en curso.

El choque se disputa a partir de las 17:00 horas, este sábado 15 de noviembre, con arbitraje de Jerónimo Montes.