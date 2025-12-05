El Astorga busca la primera en la Eragudina ante un rival de su liga El equipo maragato recibe a los cántabros del Sámano, equipo humilde que lucha también por la salvación

La Eragudina vive este sábado una nueva oportunidad de que, por fin, el Atlético Astorga sume su primera victoria de la temporada como local.

Tras quedarse con la miel en los labios durante las últimas jornadas, en este ocasión los de José Luis Lago reciben al UD Sámano, equipo que como los maragatos acaba de ascender a la cuarta categoría del fútbol nacional.

El choque arrancará a las 16:30 horas de este sábado, 6 de diciembre, día de la Constitución, para que los maragatos sienten norma de que los que acudan a su estadio van a salir con la derrota.

Los leoneses llevan varias jornadas demostrando que ya se han asentado en la categoría. Solo el no haber sabido cerrar los partidos ha privado a los verdes de haber ampliado su bagaje de puntos.

Por su parte, el equipo de Castro Urdiales, en Cantabria, no saben lo que es ganar lejos de su campo y son el conjunto más goleado del grupo. Ocupan la penúltima posición, pero solo a un punto del Astorga.

