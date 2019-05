Segunda B Viti: «Estamos donde merecemos, si no estamos en playoff es porque no lo hemos hecho bien» Viti, en sala de prensa. / CyDLeonesa El lateral de la Cultural espera poder continuar en el club leonés, «por mi parte, no hay duda», y señala que esta temporada «no he rendido como debería» DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 15 mayo 2019, 17:35

Uno de los capitanes de la Cultural y Deportiva Leonesa, Víctor Díaz 'Viti', ha sido el primero en dar la cara después del batacazo del domingo, cuando se confirmó la no presencia leonesa en el playoff.

«Había que lograr esa meta y no lo hemos conseguido», señala el segundo capitán culturalista que señala que este es el desenlace de un «cúmulo de circunstancias». «Si no estamos es playoff es porque no hemos hecho bien las cosas, hemos hecho cosas mal y ahora toca reflexionar para mejorar de cara al año que viene», asegura.

Viti evita hablar de fracaso porque es «un objetivo sin cumplir». «Ha habido momentos malos, sí, pero hemos intentado dar siempre lo mejor», asegura. Deja claro que lo que hay que reprochar a la plantilla es «no lograr la meta estipulada», pero no especular sobre que no han puesto todo sobre la mesa. «Que nadie dude de que lo hemos intentado», apunta.

El leonés considera que la plantilla actual «podría dar resultado» la próxima temporada, porque la calidad es suficiente como para «jugar playoff y ascender», aunque cree que, tras el mal resultado de la temporada, la directiva «tomará decisiones». Aun así, considera que uno de los errores de la temporada ha sido la falta de adaptación a la categoría: «Aqui hay muchos jugadores que mucho tiempo en Segunda y poco en Segunda B. Es una categoria muy dificil, muy distinta, y uno de los defectos es ese nivel de competitividad», sostiene.

Pide a la afición que siga al lado del equipo

Este domingo (18:00 horas) despedirán la temporada ante el Coruxo es una despedida «amarga» para Viti, que afirma que lo harán «lo mejor posible» y espera que la afición siga a su lado la próxima temporada. «Si somos más, es más fácil. Pero no podemos pedirles nada ahora mismo», sostiene.

El leonés quiere cumplir los dos años de contrato a mayores que tiene firmados porque está «muy contento» en la Cultural, aunque afirma que ha sido una temporada «muy complicada» en la que ha tenido altibajos. «No he estado a la altura de estos años, no he rendido como tengo que rendir y por eso soy el primero que tiene que reflexionar sobre la temporada», afirma.

Por último, deja claro que ahora tiene la «seguridad y tranquilidad» de que Aspire está detrás y desea que haya más jugadores leoneses en la Cultural aunque ahora mismo lo ve «cumplicado».