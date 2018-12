Víctor Cea: «Tengo el reto personal de cambiar la opinión general de la afición sobre mi» Víctor Cea, durante el partido de este domingo. / Peio García El entrenador de la Cultural afirma que el equipo ha vivido un «punto de inflexión» ante el Guijuelo y aventura «muchas sonrisas» en León a final de temporada DANI GONZÁLEZ León Domingo, 9 diciembre 2018, 19:37

Después de vencer al Guijuelo por 1-0, Víctor Cea no se ha librado de los pitos y los reproches de la afición de la Cultural. Pero para el entrenador madrileño, este escenario supone un «nuevo reto personal».

«Esta temporada tenemos el reto de llegar a junio y poder celebrar cosas. Pero yo, a la vez, tengo otro desafío personal: cambiar la opinión instaurada en la afición a base de juego y resultados», señala Cea.

El técnico culturalista asegura que es un reto «fantástico e ilusionante» y deja claro que es «feliz» en cada partido. «Si no lo fuera, sería estúpido continuar», añade.

Víctor Cea asegura que tiene la sensación de que no ha salvado un «match-ball», más bien de que «hemos roto una dinámica negativa y que es un punto de inflexión».

«La crítica constructiva me ayuda a ser mejor»

El entrenador madrileño declara que la crítica no le afecta, menos aún cuando es «constructiva». «No hay por qué tener un título de entrenador para opinar. Al aficionado que lleva respirando 40 años fútbol, así que escucho todas las críticas, porque me ayuda a crecer. No tengo duda de que a final de temporada habrá muchas sonrisas en León», afirma.

Sobre el partido, muestra su «orgullo» por la actitud de los jugadores de la Cultural que, en ocasiones, han pecado de «exceso de ganas», lo que ha generado «toma de decisiones desacertadas». «Hemos ido creciendo en el partido y en la segunda mitad hemos mostrado mucho de lo que queremos», añade.

En la primera mitad, el Guijuelo estuvo muy «ordenado» y dificultó la salida de balón de la Cultural, según Cea, pero lograron «desgastar» en lo físico a los chacineros para «apabullar y dominar con claridad en la segunda parte». «Siempre que vienes de una racha mala, como nosotros, el partido en el que rompes la dinámica cuesta mucho. Hemos puesto las bases para crecer», afirma.

Por último, justifica la ausencia de Señé por unos problemas físicos detectados este sábado: «tenía muchas ganas de estar aquí, pero no ha podido ser».