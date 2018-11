Segunda B Víctor Cea: «Si hubiéramos ganado, no habría enfado en la grada» Víctor Cea saluda a Fernando Estévez. / Peio García El entrenador de la Cultural, con respuestas cortas y tirantes, califica de «error» el empate ante el Burgos DANI GONZÁLEZ León Domingo, 25 noviembre 2018, 19:33

Rostro serio, respuestas cortas y tirantes. Ha sido, quizá, la tarde más complicada de Víctor Cea en la etapa en León. Gritos en contra, un empate ante diez jugadores y la sensación de desidia en la grada.

«No me afecta lo que pase en las gradas, me afecta no ganar», ha señalado un tenso Víctor Cea, que recalca que «si hubiéramos ganado, la grada estaría satisfecha, pero hoy no lo hemos hecho bien».

Cea considera un «error» el empate. «Así lo siento. Siempre jugamos a ganar y más en un día como el de hoy, con la situación que se había creado», afirma el técnico de la Cultural, que considera que «no hemos tomado buenas decisiones ni hicimos lo más inteligente cuando nos pusimos por delante y teníamos un jugador más».

«Debíamos dominar en campo contrario y no en el propio. El rival no tenía nada que perder, iba a empujar y el espacio estaba cerca de su portería. Cualquier error nuestro nos podía condenar, porque jugábamos en nuestro campo», analiza.

El entrenador madrileño insiste en que el Burgos se lleva un punto «porque hemos gestionado mal la segunda parte» y lamente «no haber cumplido el objetivo cercano, que era ganar hoy». «Todavía quedan siete meses de competición y estamos cerca del liderato», añade.

Respecto a su futuro, afirma estar centrado únicamente en «hacer bien las cosas». «La única sensación que tengo es que en este club, la exigencia es grande, pero es algo que demanda este ambicioso proyecto», asegura.