Aficionados de la Cultural en Santander. CyDL
Fútbol | Cultural

Así será la venta de entradas del Cultural-Castellón

Los leoneses disputan el tercer partido en casa de la temporada ante los albinegros

Dani González

Dani González

León

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:07

La Cultural y Deportiva Leonesa pondrá a la venta este martes las entradas para el partido que disputará este sábado 20 de septiembre (16:15 horas) contra el CD Castellón en el estadio Reino de León.

El club leonés, siguiendo el protocolo de venta de entradas establecido para la temporada 2025/26, dará prioridad del de compra el martes y el miércoles a los abonados , con un límite de dos entradas por abono. Cada persona podrá presentar un máximo de cuatro abonos, de manera física o una fotografía/copia de los mismos. No será necesario que los titulares estén presentes, siempre que se aporte dicha documentación.

Estas entradas se pueden adquirir en la tienda oficial, con horario de apertura de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas. Las entradas serán nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI en el momento de la compra.

A partir del jueves, se habilitará la venta online si hay disponibilidad de aforo, con un máximo de dos entradas por usuario. El jueves y viernes, la venta estará abierta a todo el público en el estadio si hay disponibilidad de aforo, para abonados y no abonados, con un límite de cuatro entradas por persona.

El día de partido, si hay disponibilidad de aforo, se abrirá la taquilla para todo el público en general, dos horas antes del partido.

Los precios de las entradas son de 20 euros en fondos, 25 euros en tribuna y preferencia este y 30 euros en la tribuna y preferencia oeste. Los niños de 4 a 17 años pagarán 10 euros en fondos y tribuna este y 15 euros en la tribuna oeste.

