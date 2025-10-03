Medio millar de entradas para ver a la Cultural en Córdoba

Dani González León Viernes, 3 de octubre 2025, 17:33 Comenta Compartir

La Cultural y Deportiva Leonesa dispone de 500 entradas para el partido que disputará el próximo lunes 13 de octubre a partir de las 20:30 horas en el estadio Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba CF en la novena jornada de la Liga Hypermotion.

Estas entradas se asignarán siguiendo el orden de reserva en la web del club con un precio único de 20 euros y reservando un porcentaje de ellas, según convenio, a la Federación de Peñas Culturalistas.

El portal de reservas estará abierto desde este sábado a la 10:00 horas hasta el domingo 5 de octubre a las 18:00 horas, donde los abonados podrán ver en su solicitud desde el domingo a las 19:00 horas si esa petición ha sido aceptada o no.

Si se ha validado, las entradas se pondrán a la venta el martes y el miércoles, de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas, en la tienda oficial de la Cultural, ubicada en el estadio Reino de León.

