Iván González: «Conmigo no hay dudas. Me quedo»
DANI GONZÁLEZ
León
Jueves, 9 agosto 2018

«Tranquilidad y normalidad» en la plantilla de la Cultural pese al overbooking de jugadores, después de la llegada de Hugo Rodríguez al cuadro leonés, que obligará a que haya, al menos, seis salidas de jugadores mayores de 23 años.

Así lo señala Iván González, tercer capitán leonés, que despeja cualquier tipo de duda sobre su continuidad. «Si el club quiere, me quedaré. Hasta que el club no diga lo contrario, seguiré aquí y creo que conmigo no hay dudas: me quedo».

En lo deportivo, señala que el equipo está «compitiendo bien» en pretemporada y consideran que llegarán preparados al inicio de la liga.

«Ojalá Unai Albizua se quede»

Califica de «dura» la baja de Vicente Romero y espera que Albizua puede quedarse: «es un gran profesional y una gran persona. Elegirá lo que sea mejor para él, pero espero que siga aquí».

Estos dos jugadores comparten demarcación con él en el puesto de central, donde Víctor Cea está innovando con un sistema asimétrico con tres jugadores en esta demarcación. «Tenemos que adaptarnos. En ataque juego de central, en defensa de lateral, pero se trata de sacar todo el rendimiento a los jugadores», señala.

Con la diferencia de que «hace dos años habia ilusión por ascender y ahora, practicamente, es una obligación», Iván González confía en un grupo muy bueno a nivel humano y en la «riqueza táctica» de Victor Cea para cumplir los sueños del culturalismo.