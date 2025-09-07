leonoticias - Noticias de León y provincia

Rodri, Barzic y Paraschiv, en el partido ante el Almería de la segunda jornada. Peio García
Fútbol | Cultural

Cultural 0-0 Leganés

Los de Llona buscan los primeros puntos de la temporada ante uno de los candidatos al ascenso (18:30 horas)

Dani González

Dani González

León

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:58

18:30

2' Robo de Ojeda en la medular, recupera el Leganés rápido

18:29

1' ¡Comienza el partido!

18:26

Salen los jugadores al campo

18:24

Y debuta Calero como titular. El madrileño, fichado de forma oficial el pasado domingo, entra directo al once

18:22

Suena el himno a León en el Reino

18:21

De esta manera, Llona vuelve a la defensa de cuatro tras dos partidos jugando con cinco.

18:19

Un exculturalista como Niko Obolskii se encuentra en la grada viendo el partido en el Reino de forma presencial

18:18

Alineación del Leganés

Y este es el once con el que saldrá al Reino el Leganés:

Soriano; Peña, Jorge Sáenz, Lalo, Marvel; Diawara, Melero, Naím, Duk; Diego García, Miguel

Enlace copiado

18:15

Alineación de la Cultural

Ya tenemos a los once elegidos por Raúl Llona:

Badia; Calero, Barzic, Rodri, Hinojo; Bicho, Thiago, Chacón; Pibe, Collado, Paraschiv

Enlace copiado

18:12

Y enfrente estará el Leganés. Es uno de los recién descendidos y uno de sos clubes que aspira al ascenso. Los pepineros, eso sí, aún no han ganado: cuentan sus partidos por empate.

18:11

Para este partido, Llona no podrá contar con los lesionados Eneko y Tresaco, además de Manu Justo, baja de última hora.

Sí estará Rodri, que ha entrenado con normalidad durante la semana tras lesionarse en el calentamiento del último partido.

18:06

El mercado de fichajes ha traído cuatro refuerzos más que deben dar un plus de experiencia, calidad y competitividad a la plantilla leonesa. Sobrino o Calero tienen amplia trayectoria en la categoría, a lo que se suma la calidad de Mboula y la proyección de Paco Cortés.

18:03

El equipo leonés viene de sufrir tres derrotas en tres partidos. Y la imagen en la última, en Gijón, fue quizá la peor. Lloan y sus jugadores intentarán cambiarlo con un buen resultado ante el Leganés

17:58

¡Buenas tardes y bienvenidos! El Reino de León recibe de nuevo a la Cultural para buscar los primeros puntos de la temporada.

Desde las 18:30 horas, Cultural-Leganés

