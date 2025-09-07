Cultural 0-0 Leganés
Los de Llona buscan los primeros puntos de la temporada ante uno de los candidatos al ascenso (18:30 horas)
León
Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:58
18:30
2' Robo de Ojeda en la medular, recupera el Leganés rápido
18:29
1' ¡Comienza el partido!
18:26
Salen los jugadores al campo
18:24
Y debuta Calero como titular. El madrileño, fichado de forma oficial el pasado domingo, entra directo al once
18:22
Suena el himno a León en el Reino
18:21
De esta manera, Llona vuelve a la defensa de cuatro tras dos partidos jugando con cinco.
18:19
Un exculturalista como Niko Obolskii se encuentra en la grada viendo el partido en el Reino de forma presencial
18:18
Alineación del Leganés
Y este es el once con el que saldrá al Reino el Leganés:
Soriano; Peña, Jorge Sáenz, Lalo, Marvel; Diawara, Melero, Naím, Duk; Diego García, Miguel
18:15
Alineación de la Cultural
Ya tenemos a los once elegidos por Raúl Llona:
Badia; Calero, Barzic, Rodri, Hinojo; Bicho, Thiago, Chacón; Pibe, Collado, Paraschiv
𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 📋#CulturalLeganéspic.twitter.com/Qy86dPH8ix— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) September 7, 2025
18:12
Y enfrente estará el Leganés. Es uno de los recién descendidos y uno de sos clubes que aspira al ascenso. Los pepineros, eso sí, aún no han ganado: cuentan sus partidos por empate.
18:11
Para este partido, Llona no podrá contar con los lesionados Eneko y Tresaco, además de Manu Justo, baja de última hora.
Sí estará Rodri, que ha entrenado con normalidad durante la semana tras lesionarse en el calentamiento del último partido.
18:06
El mercado de fichajes ha traído cuatro refuerzos más que deben dar un plus de experiencia, calidad y competitividad a la plantilla leonesa. Sobrino o Calero tienen amplia trayectoria en la categoría, a lo que se suma la calidad de Mboula y la proyección de Paco Cortés.
18:03
El equipo leonés viene de sufrir tres derrotas en tres partidos. Y la imagen en la última, en Gijón, fue quizá la peor. Lloan y sus jugadores intentarán cambiarlo con un buen resultado ante el Leganés
17:58
¡Buenas tardes y bienvenidos! El Reino de León recibe de nuevo a la Cultural para buscar los primeros puntos de la temporada.
Desde las 18:30 horas, Cultural-Leganés
