leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larios, en un partido con la Cultural.
Fútbol | Cultural

Cultural 0-1 Castellón

Sigue el partido en el que los de Raúl Llona buscan su primer triunfo en el Reino de León ante el conjunto de Diego Barri (16:15 horas)

Dani González

Dani González

León

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:43

16:35

19' Otra vez le cogen la espalda a la Cultural... corrigió Calero

16:33

18' Anulado el tercer gol del Castellón por fuera de juego. La Cultur está grogui

16:32

17' Falta de Calero cuando montaba la contra. Muy rigurosa

16:31

16' Lo intentaba Pibe con un centro sin rematador

16:29

14' Vamos a ver cómo se repone la Cultural de este doble mazazo. Fatal inicio de los de Llona

16:28

13' Gol confirmado

16:28

12' Cambio en la Cultural. Se va Fornos y entra Tomás Ribeiro

16:27

11' Revisión del VAR

16:27

11' Balón suelto en un córner y Barri, que no lo ha celebrado, remata en el área pequeña

16:26

11' ¡Gol del Castellón! Marca Barri

16:24

8' Error de Hinojo al despejar, le cae el balón a Calatrava, que chuta lejos del alcance de Badia

16:23

8' Gol del Castellón, gol de Cala

16:22

8' Atento Badia para ganar un balón suelto

16:22

7' ¡La tuvo SObrino! Balón a la espalda de la defensa y, tras recortar, su remate se estrelló en el pie de un defensa

16:21

6' Falta a Pibe en el centro del campo

16:20

4' ¡La tuvo el Castellón! Remató Barri alto en una segunda jugada en el saque de esquina

16:18

3' Error de Hinojo a la hora de sacar la pelota y nuevo córner para el Castellón

16:17

2' ¡Badia! ganó Cipenga la espalda a Fornos, sacó a córner el portero culturalista

16:16

2' Primer acercamiento culturalista con un saque de banda al área que no encontró remate

16:15

1' ¡Comienza el partido en el Reino de León! Mueve la pelota la Cultural

16:13

Jugadores al campo en el Reino

16:11

Raúl Llona habló ayer viernes acerca del partido.

Esto fue lo más destacado de la rueda de prensa previa del técnico culturalista.

16:07

Alineacion de la Castellón

Este es el equipo que ha elegido Pablo Hernández para jugar en el Reino. Barri será titular:

Matthys; Mellot, Sienra, Alberto, Lucas Alcázar; Barri, Ronaldo; Pablo Santiago, Calatrava, Jakobsen; Cipenga

Enlace copiado

16:05

Alineación de la Cultural

Estos son los hombres elegidos por Llona. Sólo un cambio, y obligado, por la lesión de Barzic:

Badia; Calero, Rodri, Fornos, Hinojo; Diallo, Bicho, Ojeda; Pibe, Chacón, Sobrino

Enlace copiado

16:02

Hoy vuelve Barri al Reino. Y lo hará como titular

16:02

También será baja Barzic. El croata ha sufrido molestias en el tramo final de la semana y no estará en el partido de esta tarde.

16:00

La Cultural llega a este partido con las bajas seguras de Eneko, Tresaco y Maestre, pero con la incorporación a todos los efectos del central portugués Tomás Ribeiro.

15:55

En las filas 'orellut' estará Diego Barri, exjugador de la Cultural, uno de los héroes del ascenso del mes de mayo.

Esta semana ha hablado con leonoticias en exclusiva y así valora su regreso al Reino, esta vez como visitante.

15:51

Enfrente estará un Castellón que esta misma semana ha cambiado de entrenador : sólo suman dos puntos y es uno de los escasos equipos en la categoría que aún no ha ganado.

15:48

Los de Llona llegan tras el primer triunfo de la temporada. La gran victoria lograda en Santander ( aquí les dejamos la crónica ) ha dado alas al equipo leonés, que busca certificar el cambio de tendencia.

15:43

¡Buenas tardes y bienvenidos! Por fin, con la Cultural fuera de puestos de descenso, los de Llona se juegan hacer hueco con esas posiciones.

Desde las 16:15 horas, Cultural-Castellón

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3 Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado
  4. 4 Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos
  5. 5 El pueblo de León que cortará su carretera para reclamar que se la arreglen
  6. 6 Un vehículo se queda atrapado en el agua ante la nueva avería de la calle Príncipe
  7. 7 Un incendio «provocado» obliga a activar el nivel 1 de gravedad en Pendilla de Arbas
  8. 8 Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  9. 9 Carta de agradecimiento al servicio de Cardiología del Hospital de León
  10. 10 Preocupación entre los amantes de las setas: la temporada micológica se prevé «complicada» por una sequía «terrible»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cultural 0-1 Castellón

Cultural 0-1 Castellón