Cultural 0-1 Castellón
Sigue el partido en el que los de Raúl Llona buscan su primer triunfo en el Reino de León ante el conjunto de Diego Barri (16:15 horas)
León
Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:43
16:35
19' Otra vez le cogen la espalda a la Cultural... corrigió Calero
16:33
18' Anulado el tercer gol del Castellón por fuera de juego. La Cultur está grogui
16:32
17' Falta de Calero cuando montaba la contra. Muy rigurosa
16:31
16' Lo intentaba Pibe con un centro sin rematador
16:29
14' Vamos a ver cómo se repone la Cultural de este doble mazazo. Fatal inicio de los de Llona
16:28
13' Gol confirmado
16:28
12' Cambio en la Cultural. Se va Fornos y entra Tomás Ribeiro
16:27
11' Revisión del VAR
16:27
11' Balón suelto en un córner y Barri, que no lo ha celebrado, remata en el área pequeña
16:26
11' ¡Gol del Castellón! Marca Barri
16:24
8' Error de Hinojo al despejar, le cae el balón a Calatrava, que chuta lejos del alcance de Badia
16:23
8' Gol del Castellón, gol de Cala
16:22
8' Atento Badia para ganar un balón suelto
16:22
7' ¡La tuvo SObrino! Balón a la espalda de la defensa y, tras recortar, su remate se estrelló en el pie de un defensa
16:21
6' Falta a Pibe en el centro del campo
16:20
4' ¡La tuvo el Castellón! Remató Barri alto en una segunda jugada en el saque de esquina
16:18
3' Error de Hinojo a la hora de sacar la pelota y nuevo córner para el Castellón
16:17
2' ¡Badia! ganó Cipenga la espalda a Fornos, sacó a córner el portero culturalista
16:16
2' Primer acercamiento culturalista con un saque de banda al área que no encontró remate
16:15
1' ¡Comienza el partido en el Reino de León! Mueve la pelota la Cultural
16:13
Jugadores al campo en el Reino
16:11
Raúl Llona habló ayer viernes acerca del partido.
Esto fue lo más destacado de la rueda de prensa previa del técnico culturalista.
16:07
Alineacion de la Castellón
Este es el equipo que ha elegido Pablo Hernández para jugar en el Reino. Barri será titular:
Matthys; Mellot, Sienra, Alberto, Lucas Alcázar; Barri, Ronaldo; Pablo Santiago, Calatrava, Jakobsen; Cipenga
🆕 Los once albinegros elegidos para el #CulturalCastellón— CD Castellón (@CDCastellon) September 20, 2025
¡Vamos, Castellón!#PPO👂 pic.twitter.com/pOl7QzXuD1
16:05
Alineación de la Cultural
Estos son los hombres elegidos por Llona. Sólo un cambio, y obligado, por la lesión de Barzic:
Badia; Calero, Rodri, Fornos, Hinojo; Diallo, Bicho, Ojeda; Pibe, Chacón, Sobrino
𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 🛡️⚔️#CulturalCastellónpic.twitter.com/eHMy8lFOTs— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) September 20, 2025
16:02
Hoy vuelve Barri al Reino. Y lo hará como titular
Hoy recibimos a uno de los nuestros— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) September 20, 2025
¡Bienvenido a casa, @DiegoBarri8! 🫂#CulturalCastellónpic.twitter.com/1kRjrIU2KQ
16:02
También será baja Barzic. El croata ha sufrido molestias en el tramo final de la semana y no estará en el partido de esta tarde.
16:00
La Cultural llega a este partido con las bajas seguras de Eneko, Tresaco y Maestre, pero con la incorporación a todos los efectos del central portugués Tomás Ribeiro.
15:55
En las filas 'orellut' estará Diego Barri, exjugador de la Cultural, uno de los héroes del ascenso del mes de mayo.
Esta semana ha hablado con leonoticias en exclusiva y así valora su regreso al Reino, esta vez como visitante.
15:51
Enfrente estará un Castellón que esta misma semana ha cambiado de entrenador : sólo suman dos puntos y es uno de los escasos equipos en la categoría que aún no ha ganado.
15:48
Los de Llona llegan tras el primer triunfo de la temporada. La gran victoria lograda en Santander ( aquí les dejamos la crónica ) ha dado alas al equipo leonés, que busca certificar el cambio de tendencia.
15:43
¡Buenas tardes y bienvenidos! Por fin, con la Cultural fuera de puestos de descenso, los de Llona se juegan hacer hueco con esas posiciones.
Desde las 16:15 horas, Cultural-Castellón
