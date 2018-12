La Cultural hace piña en la tradicional cena navideña con el ascenso como objetivo final Foto de familia momentos antes de iniciar la tradicional cena navideña de la Cultural. Antonio Martínez: «El año que viene acaberemos como todos deseamos» | «Cuando las cosas no salen, hay que persistir y esto es de todos», asegura Felipe Llamazares DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 12 diciembre 2018, 10:31

«Ojalá el próximo discurso sea en Segunda», aseguraba uno de los capitanes de la Cultural durante la tradicional cena de Navidad.

Buenas intenciones, compromiso, «familia» y ganas de llegar a un objetivo común: el ascenso. Es la intención que este martes remarcaron los componentes de la Cultural y Deportiva Leonesa en la tradicional cena de Navidad.

Unos buenos deseos a los que todos los participantes en el acto oficial se unieron. Plantilla, cuerpo técnico, directiva, representantes institucionales y de la prensa local se sumaron a un fin único, que el equipo alcance a la conclusión de la campaña los objetivo marcados.

El consejero delegado de la Cultural, Ignacio Álvarez, remarcó durante su intervención el compromiso de la entidad con Leon y el proyecto, añadiendo que se ha «comprobado que la diferencia entre éxito y decepción está en pocos detalles. Un gol lo marca un detalle del día a día de cualquiera de nosotros. Cualquiera puede marcar la diferencia que a la postre signifique que una temporada o un proyecto llegue a buen término».

«Ojalá en unos meses podamos celebrar que con la aportación de todos hemos conseguido el objetivo y hemos sido una pieza clave de ese éxito», también añadió.

Por su parte el director general de la Cultural, Felipe llamazares, tuvo un recuerdo para los fallecidos Manuel Rodríguez y Celso refiriéndose a continuación a un «año con dos caras, una dulce y otra agria. La agria, por el descenso. La dulce porque después de 42 años estuvimos en Segunda. Hemos tenido la posibilidad de conocer fútbol profesional y disfrutarlo. Somos el emblema de León y hemos paseado nuestros valores por toda España: rigor, honestinadad, responsabilidad y hospitalidad. Nos ha felicitado la liga por la hospitalidad y por las formas d hacer las cosas. Pero no todo es dulce, agrio el descenso, pero el deporte es así».

Todo ello antes de añadir que «cuando las cosas no salen, hay que persistir y esto es de todos, este proyecto es de todos. De cara al 2019 esto es un camino, pero no es importante la meta, si no cada etapa del camino y nos va a cambiar los paisajes, el tiempo, porque esto es complicado y esto puede pasar. Y está pasando, hay dificultades, aquí es donde tiene que salir la familia. Las quejas debilitan. Seguir trabajando, se está construyendo un gran proyecto. Paciencia, es lo que os pedimos a vosotros: paciencia. Y después, confianza».

Mientras Marta Mejías, concejala de Deportes, aseguró en su intervención que hablaba «como concejala y como culturalista». «Ha sido un año duro después de ese ansiado ascenso y el no querido descenso. No se ha apagado la llama del culturalismo, muchos leoneses se engancharon, muchos jóvenes. Son más de 7.000 socios, son muchos socios, el culturalismo sigue muy vivo, somos la envidia de muchos clubes. Es mucho más fácil si hay éxitos, pero se seguirá cuidando la afición».

🎥 Palabras de Marta Mejías, Concejala de Deportes del @LeonAyto en la cena de hoy 👉#AupaCultupic.twitter.com/ftM2FdHSRA — Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) 11 de diciembre de 2018

Una larga lista de buenos deseos a las que se unió la plantilla. Antonio Martínez, uno de los capines remarcó que «quizá no todas las alegrías que queríamos pero el fútbol siempre oportunidad de revancha. Vamos a acabar el año muy bien y el año que viene acabaremos como todos deseamos. Ojalá el próximo discurso en Segunda».

Mientras Viti pidió quedarse «con los buenos momentos. Queremos volver a Segunda, todos lo queremos. Esta es una situación que no nos gusta, pero es momento de todos a una. Ojalá en un año estemos celebrando que estamos en Segunda».