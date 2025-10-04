La Cultural, en mitad de tabla en valor de mercado: estos son los jugadores más valiosos

Dani González León Sábado, 4 de octubre 2025, 09:21 Comenta Compartir

En mitad de tabla en cuanto a valor de mercado. La Cultural y Deportiva Leonesa ha dado un paso adelante en su plantilla y, según el portal Transfermarkt, la de los leoneses no es una de las plantillas menos valiosas de la Liga Hypermotion.

Según este portal, el valor de mercado de la plantilla culturalista, tras la última revisión del precio de mercado de cada jugador publicada este viernes, es de 15,4 millones de euros, lo que coloca a los leoneses en el puesto 14 de este particular ránking.

Superan de esta manera a clubs como el Málaga (14,9), Castellón (14,5) o Albacete (14,4) y se quedan cerca de otros como el Mirandés (15,85) o Cádiz (17,68).

En el apartado de valor medio por jugador, la Cultural ocupa el puesto 17, con 550.000 euros de valor medio por futbolista en una plantilla con 28 jugadores, la más extensa de la categoría junto a las de Málaga, Huesca y Las Palmas. De esta manera, los leoneses están por delante de Córdoba (544.000) o Málaga (532.000) y cerca del Castellón (558.000) o su próximo rival, el Albacete (655.000).

Los jugadores más valiosos de la Cultural

Pero, ¿quiénes son los jugadores que más impulsan a la Cultural en este aspecto? El jugador más valioso del club leonés para Transfermarkt es el lateral Juan Larios, con 3,5 millones de euros de valor de mercado, seguido del brasileño Lucas Ribeiro (2,5 millones), el central Tomás Ribeiro y el delantero Daniel Paraschiv, ambos con un millón de euros de valor de mercado.

De esta manera, y según los parámetros de Transfermarkt, la Cultural tiene buenos cimientos para buscar el objetivo de la permanencia en la Liga Hypermotion, algo que tratará de seguir avanzando el próximo lunes (20:30 horas) en su duelo en el Reino de León ante el Albacete.

