La Cultural sigue embalada pese a una versión más gris en el Reino

La fiesta de victorias no se frena en la Cultural. En una tarde de fiesta, de tributo a las 'leonas' que ganan al cáncer de mama, el conjunto leonés logró un nuevo triunfo, el quinto consecutivo, ante el Leioa (2-0) en un partido en el que no mostraron su mejor versión, pero sacaron los puntos y sin encajar.

2 Cultural Leandro; Aitor, Iván González, Rodas, Fernández; Alfonso, Sergio Marcos, Luque (Sergio Benito, min. 66); Kawaya (Éric Montes, min. 85), Pichín (Castañeda, min. 75), Dioni 0 SD Leioa Iturrioz; Morci, Juaristi (Madrazo, min. 62), Ibargoien (Pradera, min. 69), Berasaluze; Iriondo, Monje, Iru; Ribeiro, Cabral (Guijarro, min. 78), Yurrebaso. GOLES 1-0, min. 17, Dioni. 2-0, min. 84, Sergio Benito. ÁRBITRO Fernández Rodríguez (Colegio Gallego). Mostró amarilla a Alfonso y a Fernández por parte de la Cultural y a Juaristi, Jon Iru, Ribeiro, Guijarro y a Monje por parte del Leioa. Expulsó con doble amonestación a Iriondo (min. 82), del Leioa. INCIDENCIAS Reino de León. 8.226 espectadores.

En un bonito ambiente, con un homenaje a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama y una grada repleta gracias a la iniciativa del club, la Cultural buscó tributar a esta causa y a su grada un nuevo triunfo, el quinto consecutivo, para mantener el coliderato.

Empezó 'mandona' la Cultural, que contaba con las novedades de Sergio Marcos y Kawaya en el once. El belga, esperado por la grada leonesa, comenzó a hacer las delicias de un público más numeroso de lo habitual encarando en cada balón y yéndose de su par prácticamente en el cien por cien de las ocasiones.

No fue un inicio arrollador de la Cultural, con un torrente constante de ocasiones. Pero sí fue un inicio en el que impuso su ritmo, su juego y en el que estuvo cómoda. Con un fútbol rápido, con circulaciones veloces que hacían correr mucho al Leioa, los de Aira seguían su plan mientras los vizcaínos llegaban en ocasiones contadas pero, eso sí, siempre finalizando.

Galería. Dioni, en el remate que supuso el 1-0. / Peio García

El rápido movimiento de la pelota en el cuadro blanquillo hacía que el Leioa, por momentos, persiguiera sombras. Con mucha movilidad en todas las líneas culturalistas, permutaciones de posiciones y desmarques por sorpresas, los vizcaínos se veían desbordados.

Dioni, en el hábitat del goleador

Y en una jugada así, con un futbolista culturalista fuera de posición, llegó el gol. Alfonso, 'vestido' de extremo, recortó a su par, se hizo hueco y envió con la zurda un preciso centro al segundo palo donde Dioni apareció, en la morada del goleador, para empujar con la cabeza el primer tanto del partido y el quinto en la cuenta particular del andaluz.

El gol dio más confianza a la Cultural y más inseguridad al Leioa. Dio un paso adelante en la presión el cuadro leonés que, en defensa, iniciaba la labor de recuperación con una línea de cuatro jugadores para evitar una salida cómoda de los azulgrana, que buscaban el balón largo para no tener problemas.

El balón estaba constantemente en los pies de la Cultural que estaba siendo superior pero, sin embargo, no lograba plasmarlo en ocasiones claras de gol. Poco a poco, ese ritmo vivio que proponían los de Aira se fue contagiando de la propuesta más lenta que trataba de inculcar el Leioa que, finalmente, se impuso.

El Leioa se rebela

En los minutos finales de la primera mitad, los de Aira no estuvieron tan cómodos y, pese a solo recibir una ocasión, un centro peligroso que Raly Cabral, en boca de gol, no acertó a rematar, la sensación antes del descanso no era la mejor.

Después del intermedio, no fue a mejor la impresión del partido. El Leioa se hizo con el balón en los primeros compases de la reanudación, dejando frío al Reino de León ante una Cultural que, después del descanso, salió como el día, gris.

La mala fortuna 'visita' a Dioni

Necesitaba un estímulo el cuadro leonés, que llegó el forma de ocasión muy clara. Roberto Fernández se fue de su par por la banda, envió un balón perfecto para Dioni que recortó, disparó y el balón se fue al larguero.

Esta acción despertó a la Cultural y, en concreto, a un Roberto Fernández más presente en ataque, más participativo que, un minuto después y, como hiciera hace una semana, provocó un penalti con una de sus entradas en el área. Dioni, como la pasada jornada, lo lanzó, pero no fue el mejor chut. Centrado, raso y flojo, lo atrapó Iturrioz evitando la sentencia del partido.

Este error no amilanó a Dioni que, minutos después, volvió a tener la ocasión de marcar el 2-0. Tras un gran pase al hueco de Luque, el malagueño superó al meta rival pero Morci, bajo palos, sacó el disparo a córner. Al '17' culturalista le estaba faltando un poco de fortuna.

Buscó 'menear' el partido José Manuel Aira. Para ello, tiene una coctelera en forma de un delantero vivo, ágil y listo que, una semana atrás, fue héroe. Sergio Benito entró en el campo con el propósito de convertirse en el revulsivo que disipase las dudas en el cuadro leonés.

Benito cierra el partido

Esa era la intención, pero lo cierto es que se llegó al último cuarto de hora con una sensación extraña en el Reino de León. El equipo iba por delante, pero no daba una sensación de autoridad como en tardes anteriores y la creencia de que el Leioa, pese a no tener ni una ocasión en la segunda mitad, podía empatar en una jugada aislada, estaba presente en la afición.

Pero el revulsivo, el nacido para disipar nervios, llegó para cumplir con su misión. Una gran jugada de Roberto Fernández, en su primera gran tarde como culturalista, acabó en línea de fondo y con un pase atrás para Sergio Benito que, con calidad, puso el segundo y cerró el choque.

Una victoria más, con una versión más gris, y sin encajar, para una Cultural que ya sube hasta el segundo puesto de la tabla y solo el Bilbao Athletic y el Logroñés siguen el ritmo de un equipo leonés, que, con la quinta alegría seguida, sigue soñando.