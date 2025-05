Cultural y León, un idilio con final feliz y un baño de masas para la historia

Ana G. Barriada León Domingo, 25 de mayo 2025, 21:08 | Actualizado 21:19h. Comenta Compartir

No cabía un alfiler. Ni el sol que picaba, ni un aforo que se desbordaba ni la espera achantaron a una afición que merecía recibir el cariño de un equipo que ha llevado a una ciudad de primera a la Segunda división del fútbol profesional en España.

La plaza de San Marcelo se convertía en el Reino de León. Banderas púrpuras, bufandas al viento y camisetas lucían el escudo que ha llevado a la provincia a rozar el cielo con un ascenso directo que no por soñado durante toda una temporada en el que el club no se ha bajado del primer puesto de la clasificación era menos esperado. Porque se hizo de rogar. Porque la afición se lo merecía. Y porque hoy, León, se ganaba una fiesta a la altura de lo que se vivió ayer.

Subidos en el bus descapotable, jugadores y cuerpo técnico de la Cultural ponían rumbo pasadas las 18:40 horas de este 25 del 05 de 2025 que pasará a la historia en León desde el área deportiva de Puente Castro al centro de la capital leonesa. Por el camino, cientos de aficionados saludaban a los jugadores. Pero eran centenares, más de 500 personas, las que esperaban impacientes en San Marcelo.

Entre gritos el equipo bajaba del bus y saludaba al alcalde de León, José Antonio Diez, que invitaba a pasar al salón de plenos. Los problemas con la megafonía y la imposibilidad de ver el acto que se desarrollaba en el interior impacientaba a la afición, que esperaba ansiosa la salida de los jugadores.

Dentro, tomaba Diez la palabra para dar las gracias a un equipo que ha demostrado ser «orgullo de nuestra tierra y bandera de León». No se olvidaba de los propietarios cataríes del club, para quienes pedía un aplauso, mientras abrazaba a su lado a Natichu Alvarado, consejera delegada, y a Raúl Llona.

Llegaba uno de los momentos más divertidos de la tarde, cuando desde las ventanas se colaba el sonido de una plaza que cantaba 'Pucelano el que no bote'. Entre miradas cómplices, el salón de plenos comenzaba a botar, capitaneados por el alcalde, por los jugadores y por todos los presentes.

Complicidad, la palabra que ha marcado el camino del éxito

Tomaba la palabra Alvarado para agradecer a la afición, que estallaba en aplausos y gritos con su nombre. Porque aseguraba que los socios «no nos han abandonado en ningún momento». La clave para la presidenta de un soñado ascenso ha estado en la complicidad. «Los proyectos de la vida, para que lleguen a buen puerto, tienen que crearse en base a la complicidad. Teníamos un plan ambicioso y difícil, pero teníamos claro que además de las cualidades técnicas había que tener corazón. Esta tierra merece estar en el mapa y rugir como lo que es, un león», terminaba.

El entrenador tomaba también la palabra para dar las gracias a sus jugadores. Asegurando estar «feliz» sobre todo por ver cómo «el trabajo y el esfuerzo ha salido», confesaba a los medios llevar varios días «en shock» por la respuesta «espectacular de todo León» que «nos obliga a estar a la altura y devolverles en el campo de fútbol todo el cariño». Tiene clara su continuidad la próxima temporada, porque si bien es cierto que «se ha cerrado el primer círculo que era el objetivo principal que traíamos» pide descansar y ponerse a trabajar para «dar lo mejor de nosotros en segunda división». «Esto tiene una continuación, estoy convencido», afirmaba.

Por último hablaba el capitán Kevin Presa, que se dirigía directamente a la gente de fuera. «Quiero animaros a que sigamos construyendo lo que llevamos contruido. Esto es muy grande lo que tenemos entre manos y aunque la camiseta ponga 'plan completado' esto solo es una pequeña etapa porque lo mejor está por venir».

De La Morocha al 'Pucelano el que no bote'

Y tras los regalos protocolarios, ahora sí, llegaba el momento de encontrarse con su gente, el verdadero motivo de todo. Como decía Natichu, una de las claves del ascenso ha sido la complicidad, y eso es lo que tiene la afición con los jugadores. El primero en hablar no podía ser otro que Amigo, al que seguía Llona y Rodri. El leonés, uno de los más emocionados, no podía evitar contener la emoción: «Nos lo merecemos, han sido muchos años comiendo mierda en la Segunda B. Sin vosotros no seríamos nada, y os lo merecéis», agradecía a la afición.

Tras el Bañuz, Bicho, Maestre o Samanes, que decía que en León «hay que ser de la Cultural» y pedía que «se prohíba que los niños lleven camisetas del Madrid o el Barça». También hablaba Barri. El salmantino se arrancaba con uno de los cánticos más sonados en el Reino «Vamos León, tienes que salir campeón». Fornos, Álvaro y Escobar daban sus mensajes antes de que sonara La Morocha, otro de los himnos de esta temporada que San Marcelo entonaba con gusto. No faltaba personal del club y cuerpo técnico.

Era el momento de bajar del balcón del consistorio y reencontrarse con la afición antes de volver al bus para poner el broche final a dos días de fiesta en León. Toca disfrutar del trabajo hecho y empezar a pensar en la próxima temporada. Porque, Guzmán nos lo permita, si no te gusta la Primera Federación, ahí tienes Segunda División, y con el camino que marca el lugar de celebración de León queda mucha historia por escribir.