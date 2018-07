Bernal, el fichaje 'no anunciado' Bernal, a la derecha, en la sesión vespertina de este lunes. / I. Santos El centrocampista zaragozano, procedente del Unión Adarve, es nuevo jugador de la Cultural y se ha entrenado en la primera sesión de este lunes pese a no haber sido anunciado oficialmente como futbolista de los leoneses DANI GONZÁLEZ León Martes, 17 julio 2018, 10:05

Caras nuevas y algunas ausentes en el entrenamiento de la Cultural y Deportiva Leonesa de este lunes, el primero de la nueva campaña. Varios rostros aun no conocidos para el aficionado leonés saltaron al césped del campo 3 del Área Deportiva de Puente Castro. Tres jugadores del filial, varios futbolistas a prueba como el ex del Mallorca o el Recreativo Edu Moya o un futbolista que ha sido contratado por la Cultural y aún no ha sido anunciado.

Ese es Jesús Bernal, que sí aparece en la lista de jugadores que inicia la pretemporada pero que no ha sido oficializado como nuevo futbolista de la Cultural y Deportiva Leonesa. El mediocentro, formado en las categorías inferiores del Real Zaragoza, jugó la pasada temporada en el Unión Adarve a las órdenes de Víctor Cea, es una de las nuevas incorporaciones del conjunto leonés.

Fue un centrocampista vital en el esquema de Cea en el Barrio del Pilar, y el técnico madrileño no ha querido perderle. Por ello, el nuevo técnico culturalista habló personalmente con Bernal para dejarle claro que trataría de traérselo a León, tal y como ha sido.

Bernal, de tan solo 21 años, ocupará plaza sub-23. Fue titular en 37 encuentros de la pasada temporada, perdiéndose solo un partido por acumulación de tarjetas, lo que refleja a la perfección la confianza de Cea en sus cualidades. Los que le conocen le definen como un futbolista con «mucha técnica» que ocupa la demarcación de mediocentro defensivo, siendo un gran apoyo en las labores de recuperar la pelota, pero jugó el rol de creador de juego en el Unión Adarve.