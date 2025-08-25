El bautismo de Rodri Suárez en la Liga Hypermotion

Dani González León Lunes, 25 de agosto 2025, 13:14 Comenta Compartir

Llona sorprendió con su planteamiento, incluso al técnico rival, Rubi: defensa de tres y carrileros para hacer frente a uno de los mejores ataques de la Liga Hypermotion.

En ese dibujo, Fornos, ante la ausencia por lesión de Eneko Satrústegui, estuvo acompañado de dos jóvenes y bravos centrales: el hispanocroata Matía Barzic y uno que bien conoce ya el culturalismo, Rodri Suárez.

El leonés, que debutó el pasado viernes en Liga Hypermotion disputando apenas seis minutos en El Plantío, tenía una nueva prueba ante sí: el Almería de Embarba, Baptistao o Arribas estaba enfrente y él, con el brazalete de capitán.

La prueba no le vino grande al canterano culturalista que, lejos de amedrentarse por lo que tenía enfrente, fue uno de los mejores del partido. Correcto en el corte, duro en el duelo, líder desde la zaga e, incluso, teniendo una de las mejores ocasiones del partido, Rodri se 'bautizó' en la Liga Hypermotion con buena nota pese al resultado final (0-1), logrando cuatro reperaciones en el encuentro.

La contundencia de Barzic

Le acompañó un Barzic que demostró que lo que esperaba Llona de él, contundencia y ganar duelos, es capaz de darlos. Acabó el partido con una sobrecarga en el abductor que, a priori, no le impedirá estar el viernes (21:30 horas) en Gijón para medirse al Sporting.

El hispanocroata, que fue colocado en el centro de la defensa, estuvo a gran nivel, mostrándose duro y contundente en los duelos, ganando muchos balones aéreos y no complicándose en exceso en la salida de balón, aportando solidez a una defensa que estuvo a buen nivel, pero que no pudo evitar que la pólvora y calidad de ataque indálico acabara encontrando el gol.