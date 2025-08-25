leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Acusan a la Junta de bajar de nivel cuatro incendios en León «sin criterios técnicos»
Rodri, en una acción con Leo Baptistao. Peio García
Fútbol | Cultural

El bautismo de Rodri Suárez en la Liga Hypermotion

El central leonés, con el brazalete de capitán, lideró a la Cultural, dando solidez a la defensa junto a fenomenal Barzic

Dani González

Dani González

León

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:14

Llona sorprendió con su planteamiento, incluso al técnico rival, Rubi: defensa de tres y carrileros para hacer frente a uno de los mejores ataques de la Liga Hypermotion.

En ese dibujo, Fornos, ante la ausencia por lesión de Eneko Satrústegui, estuvo acompañado de dos jóvenes y bravos centrales: el hispanocroata Matía Barzic y uno que bien conoce ya el culturalismo, Rodri Suárez.

El leonés, que debutó el pasado viernes en Liga Hypermotion disputando apenas seis minutos en El Plantío, tenía una nueva prueba ante sí: el Almería de Embarba, Baptistao o Arribas estaba enfrente y él, con el brazalete de capitán.

La prueba no le vino grande al canterano culturalista que, lejos de amedrentarse por lo que tenía enfrente, fue uno de los mejores del partido. Correcto en el corte, duro en el duelo, líder desde la zaga e, incluso, teniendo una de las mejores ocasiones del partido, Rodri se 'bautizó' en la Liga Hypermotion con buena nota pese al resultado final (0-1), logrando cuatro reperaciones en el encuentro.

La contundencia de Barzic

Le acompañó un Barzic que demostró que lo que esperaba Llona de él, contundencia y ganar duelos, es capaz de darlos. Acabó el partido con una sobrecarga en el abductor que, a priori, no le impedirá estar el viernes (21:30 horas) en Gijón para medirse al Sporting.

El hispanocroata, que fue colocado en el centro de la defensa, estuvo a gran nivel, mostrándose duro y contundente en los duelos, ganando muchos balones aéreos y no complicándose en exceso en la salida de balón, aportando solidez a una defensa que estuvo a buen nivel, pero que no pudo evitar que la pólvora y calidad de ataque indálico acabara encontrando el gol.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El infierno no se acaba: dos nuevos incendios desalojan seis pueblos más
  2. 2 La desesperación de la familia de León por su bebé de 22 meses con una enfermedad rara
  3. 3 Mejor imagen que resultado
  4. 4 Un domingo «positivo» pese a los incendios de Molinaseca y Garaño: cinco fuegos bajan de peligrosidad
  5. 5 Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes
  6. 6 León y Asturias defienden la ruta del Cares de las llamas y los desprendimientos
  7. 7 Reino de León, un barrio a dos colores, con esqueletos y a la sombra del Olímpico
  8. 8 Noche de trincheras en un pueblo de León que recrea su historia
  9. 9 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»
  10. 10 El pueblo de León vaciado por un pantano que cumple 20 años reencontrándose en verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El bautismo de Rodri Suárez en la Liga Hypermotion

El bautismo de Rodri Suárez en la Liga Hypermotion