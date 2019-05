Antonio Martínez: «Estamos convencidos de que nos vamos a meter» Jóvenes aficionados en la grada. El capitán de la Cultural lamenta los insultos a Aridane por una parte de la grada porque «yo no me imagino yendo al trabajo de nadie a insultar; está fuera de lugar» RUBÉN FARIÑAS León Sábado, 4 mayo 2019, 21:48

Victoria balsámica para la plantilla de la Cultural, que sigue creyendo en alcanzar el playoff.

Así lo aseguraba su capitán, Antono Martínez, quien asegura que «necesitaban» un partido así por juego, goleada y mantener la portería a cero, antes de afrontar el tramo final. «Estamos convencidos de que nos vamos a meter, todos se dejan puntos y hay muchos equipos metidos».

El resultado de la segunda mitad ha sido fruto «del desgaste de la primera» en el que han «sometido» al rival hasta que se ha roto el partido.

El líder del vestuario también ha tenido palabras para un sector de la afición, que la tomó con Aridane durante el transcurso del partido. «Igual que elogio a la afición, hoy un sector tiene que ser consciente de que somos personas, hay familias y que afecta mucho el insulto. Se puede silbar, criticar, pero faltar el respeto a un jugador está fuera de lugar. Somos una familia y en la parte extradeportiva estamos dolidos; yo no me imagino ir al trabajo de nadie a insultar. Está fuera de lugar», ha denunciado Martínez.

El debutante Carlos Morales

Por su parte, la expresión de la felicidad la tenía hoy Morales, que disfrutaba de sus primeros minutos con la Cultural. «Más feliz no puedo estar», reconocía el portero, que todas las semanas «trabajo para jugar, yo estaba preparado y si el míster lo ha visto oportuno...», ha asegurado.

Carlos Morales se enteraba este mismo sábado de la decisión de Aira, lo que ha supuesto «una alegría», el verse en la alineación y en la portería.

«Los compañeros me han dado mucha confianza y hay que saber vivir con eso, me han gustado sensaciones y no he notado nerviosismo», finalizó.