Andy Kawaya seguirá en la Cultural Imagen de Andy Kawaya. El juador belga continuará al menos una temporada más en las filas culturalistas LEONOTICIAS León Viernes, 12 julio 2019, 18:24

Kawaya seguirá, al menos, un año más vistiendo la camiseta de la Cultural. El jugador belga de 22 años llegó en invierno, pero debido a su mal estado de forma no pudo disputar todos los minutos que hubiera deseado. Sin embargo, sí que dejó destellos de su calidad.

Su velocidad, potencia y buen golpeo se seguirán viendo esta temporada por la banda diestra del Reino de León.

No obstante, el belga esta campaña cumple 23 años por lo que pasará a ocupar ficha senior, y no sub 23. Kawaya se une a los Alfonso, Virgil, Lucas Gerard, Antonio Martínez y Leandro, ya confirmados por el club. A ellos es posible que se les sume Sergio Marcos y Dioni. Éste último pasó ayer también reconocimiento médico.