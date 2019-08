Segunda B Aira: «Queremos que nuestras ideas no varíen, que seamos ese equipo rápido y vertical» Imagen de Aira. El técnico berciano sabe que el Real Unión «tiene argumentos por fuera para desequilibrar», y que ante eso «tenemos que buscar soluciones a ese fútbol más combinativo» DANIEL MELCÓN León Viernes, 30 agosto 2019, 14:36

José Manuel Aira, entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, ha expresado en rueda de prensa que «queremos que nuestra ideas no varíen, que seamos ese equipo rápido y vertical». El entrenador berciano espera que «nos comportemos igual» aunque jueguen fuera de casa.

El equipo leonés se enfrenta al Real Unión de Irún este domingo a las 18:00 horas en un partido «competitivo» en el que «tenemos que buscar soluciones a ese fútbol más combinativo». «Al Real Unión le gusta el fútbol vistoso, tiene argumentos por fuera para desequilibrar», señala Aira.

También fue preguntado por cómo afronta el partido y si piensa en lo que puede pasar si no se consigue el resultado esperado. «Cuando afronto un choque no pienso en qué va a pasar después, los encaro pensando en cómo van a ser, intentando ver cómo superarles y que no nos hagan daño. Lo que pase después no cambia nada en cuanto a trabajo diario», apunta el técnico.

«No nos desprendemos de Soler porque creemos que nos puede dar el nivel» El lateral derecho, Soler, no cuenta para Aira, sin embargo el técnico expresa que «necesitamos verlo más» y que tenga continuidad en otro equipo. Respecto a Vicente y Mancebo «no contamos con ellos a todos los efectos». Sin embargo, con el que contará a partir de la semana que viene será con Roberto Carlos, que «nos puede aportar ese perfil más ofensivo».

Aira ha destacado que la Cultural tendrá perfiles distintos en ambos laterales. En el derecho podrá contar con Aitor Fernández, «más defensivo», y con Juan Rodríguez.

Sobre el recién llegado ha explicado que «nos dará experiencia y mucha versatilidad y es agresivo y potente en el uno para uno». Respecto al canterano, subraya que «también puede participar con el Júpiter, pero no puede estar sin jugar». «Tiene que aprender a competir con compañeros de posición y aprender de ellos», sentencia.

Uno de los últimos en llegar ha sido Gudiño. Aira señala que el extremo argentino «estará ya disponible la semana que viene», ya que, debido al viaje, estos días ha trabajado al margen.