Aira confirma que la Cultural «no cuenta con nosotros» para la próxima temporada José Manuel Aira, entrenador de la Cultural. / Peio García El técnico berciano pide al proyecto leonés «aceptar la realidad y equipararse al resto de equipos» para afrontar el futuro con garantías R.FARIÑAS León Domingo, 19 mayo 2019, 20:28

«Mi futuro no va a seguir ligado a la Cultural, tuvimos una reunión y se nos comunicó que no se contaba con nosotros». Así ha explicado José Manuel Aira que no seguirá en el club leonés tras la conclusión del último partido de la temporada.

El técnico ha lanzado un mensaje a la entidad y ha pedido «grabarlo a fuego» para que el proyecto salga adelante: «aceptar la realidad de lo que requiere la categoría», ha afirmado el berciano, quien invitaba a «empezar a crecer y valorar lo que tienes y cómo tienes que competir para lograr algo más».

Contundente se ha mostrado Aira al explicar que desde la aceptación de la realidad y la igualdad «y equipararte a todos los equipos de la categoría, valorando cada gol y cada punto», la Cultural logrará sus objetivos.

En un balance de la temporada, el entrenador de la Cultural considera que su debe ha sido «la competición» y no saber trasladar al domingo su trabajo, conseguir la regularidad y sacar rendimiento a los jugadores.

«La eficacia en las dos áreas ha sido nuestro problema, sobre todo en el que atacamos. Hemos generado ocasiones de gol y la falta de eficacia nos primaba de sentenciar. En nuestro área, en las pocas llegadas del rival hacíamos sencillo que hicieran gol», ha lamentado José Manuel Aira en sala de prensa.

Sobre el hecho de haber 'protegido' a jugadores como Aridane o Señé, al no convocarles en este partido, el téncio negaba la mayor. «No es protección ni creo que lo necesiten. Era escoger a los mejores para competir el partido y Señé y Aridane no tenían que estar».