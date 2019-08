Segunda B Aira: «Hemos tenido tanto ansia por ganar que hasta nos hemos anulado un gol» Aira saluda a Íñigo Vélez al inicio del encuentro. / Peio García El técnico berciano ha dado el visto bueno a la faceta ofensiva del equipo, pero ha insistido en que no le ha gustado la fase defensiva DANI GONZÁLEZ León Sábado, 24 agosto 2019, 22:35

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, José Manuel Aira, ha analizado en sala de prensa el empate (1-1) de su equipo ante el SD Amorebieta en el estreno liguero de los leoneses, donde ha destacado la «ansiedad por ganar» de su equipo.

«Nos ha faltado tranquilidad, pausa, a causa de la ansiedad por ganar. Hemos tenido tanto ansia que hasta nos hemos anulado un gol a nosotros mismos», ha explicado Aira, en referencia al tanto anulado a Dioni por empujar el balón en la línea de gol.

El berciano ha destacado que el choque se les puso «cuesta arriba» pese a un «buen inicio, con dos ocasiones» y una «reacción muy positiva, empatando pronto». «Estoy satisfecho por la verticalidad y por el ámbito ofensivo, pero no por la precipitación, que ha generado pérdidas y no tomar buenas decisiones, ni ganar duelos de segunda jugada. A nivel defensivo, hemos tenido errores que nos han costado no poder atacar más», ha añadido.

Aira ha asegurado que el Amorebieta es un «gran equipo», que posee un «juego valiente, exigente, con juego directo y segundas jugadas que ejecutan muy bien».

Por último, el berciano ha destacado el potencial a balón del equipo, «no podemos perderlo» y sobre Andy Kawaya ha asegurado que «sufre a nivel defensivo cuando se equivoca en ataque, y debemos trabajar en ello».