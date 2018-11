Ciclismo Miguel Ángel Benito valora la retirada a los 25 años Miguel Ángel Benito. / Brevers El ciclista leonés afirma «no tener nada» para la próxima temporada y tiene claro que «no volveré al ciclismo aficionado» DANI GONZÁLEZ León Lunes, 26 noviembre 2018, 11:17

Después de dos temporadas muy complicadas, Miguel Ángel Benito tiene una idea que ronda la cabeza: la retirada. Pese a tener 25 años, está más cerca de «colgar la bicicleta en el gancho más alto posible» que de seguir en el pelotón profesional.

Así lo ha manifestado en una entrevista a Ciclo 21, en la que reconoce que «no tengo absolutamente nada para la próxima temporada» después de acabar su contrato con Caja Rural-Seguros RGA y no renovar.

Desde septiembre, Benito sabe que no iba a continuar en la escuadra navarra y, desde entonces, «he llamado a todos los sitios posibles y en ninguno se ha concretado nada». Y es que el leonés ha tocado puertas como el Euskadi-Murias, Burgos-BH, el ciclismo portugués o el Israel Cycling Academy, pero ninguna se ha abierto.

Pese a todo, tiene claro que «no voy a volver a aficionados, porque es una categoría para jóvenes». «Me queda la opción de que algunos con los que he hablado no me han dicho un 'no' rotundo, que todo dependía de otras circunstancias y espero que pueda salir algo, pero no soy nada optimista», explica.

El ciclista leonés, pese a todo, no tiene malas palabras hacia Caja Rural-Seguros RGA porque «se han portado bien conmigo cuando las cosas han ido bien», pero no entiende «la situación».