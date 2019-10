Ciclismo El Eneicat Pecafer completa su plantilla con la potencia de Anastasia Pliaskina Anastasia Pliaskina. La ciclista rusa, especialista en contrarreloj, llega a León después de debutar en el UCI Women Tour con el Cogeas Cycling Team DANI GONZÁLEZ León Martes, 15 octubre 2019, 19:06

El Eneicat Pecafer ha puesto la 'guinda' a su plantilla. El conjunto leonés ha firmado a la ciclista rusa de 23 años Anastasia Pliaskina con la que completa su plantel para la próxima temporada.

Pliaskina es un corredora de gran planta y potencia que destaca, especialmente, como rodadora y en las contrarrelojes. Con un prometedor palmarés en categorías inferiores, dio el salto al UCI Women Tour la pasada temporada.

Vistiendo el maillot del Cogeas-Mettler Cycling Team ruso la pasada temporada, es la actual campeona contrarreloj de Rusia, además de debutar en carreras de gran prestigio como el Giro Rosa, La Course by Le Tour o el Madrid Challenge by La Vuelta.

De esta manera, el Eneicat Pecafer cierra su plantilla, en la que contará con Ziortza Isasi, Lija Laizane, Alessia Bulleri, Mayuko Hagiwara, Anna Baidak y Barbara Fassoi de la pasada temporada, a la que se suman las incorporaciones de Eukene Larrarte, Paula Soler, Sofía Martínez Picó, la leonesa María Brizuela y María Paula Tobías.