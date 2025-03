El Palacio como catapulta hacia el objetivo

Borja Pérez Sábado, 8 de marzo 2025, 10:05 Comenta Compartir

Si hay algo a lo que encomendarse para conseguir la permanencia es, sin duda, al Palacio. A la unión entre la afición y los jugadores, que ya han demostrado el potencial que atesoran cuando el escenario es propicio. Quedan siete jornadas para el final, de las cuales cuatro se disputarán en el feudo leonés y dos de ellas serán ante rivales de la zona baja de la tabla.

Sin duda, es el momento de sacar a relucir la mejor versión como locales, empezando por el próximo enfrentamiento del domingo (19:00 horas) ante Albacete Basket, un rival que ya consiguió tumbar a la Cultural en la primera vuelta (69-55).

Los números siempre muestran la realidad más precisa y, en este caso, perfilan la igualdad existente entre ambos conjuntos. El cuadro leonés, por una parte, se mantiene quinto con diez victorias y nueve derrotas. Tan solo con una victoria menos están los albaceteños, que podrían igualar al equipo de Luis Castillo en caso de ganar en el duelo directo.

Una semana con limitaciones

No ha sido una semana idónea para la Cultural en lo que a entrenamientos se refiere, pues Luis Castillo ha tenido que lidiar con algunos problemas físicos en la plantilla durante la preparación del choque. Sin embargo, si no hay sorpresas de última hora, todos apuntan a volver a estar a disposición del técnico el domingo, aunque es posible que no todos los jugadores estén en plenas condiciones físicas.

Centrando la mirada en lo puramente deportivo, el equipo culturalista debe mostrar su mejor faceta individual y colectiva de cara a este duelo, mejorando sobre todo en la efectividad desde el triple, una tarea fundamental que ha privado a los leoneses de sumar más puntos. En el ámbito individual, llega en racha Isaac Vázquez tras anotar 18 puntos en Melilla y demostrar una vez más su abrumadora proyección.

Albacete basket, un equipo con problemas de acierto

El Albacete Basket, por su parte, llega a León tras caer en Sevilla frente a Caja 87 (70-85) y lo hace también con problemas de efectividad ante la canasta, sumando porcentajes por debajo de lo esperado a lo largo de toda la temporada.

Sin embargo, su último partido a domicilio fue en casa del líder, Caceres, donde los de David Varela consiguieron una importante victoria (70-74), mostrando la mejor cara que les llevó el año pasado a pelear por el ascenso hasta el último duelo de playoffs. El técnico albaceteño comentó en la previa del partido que el equipo «tendrá que estar muy concentrado para afrontar el partido» ante un equipo que «defiende muy bien, con un juego físico, de mucho contacto y jugadores interiores muy atléticos».

La Cultural deberá tomarse este partido como una final más por el objetivo, sin añadirse más presión de la habitual, pero conscientes de que supondría un paso importante. La dinámica de tres derrotas en cuatro partidos muestra la dificultad de la competición, pero los leoneses cuentan ahora con un calendario más propicio para acabar la temporada de la mejor forma.