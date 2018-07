Mercado NBA Kawhi Leonard se marcha a Toronto Leonard, en un partido con los Spurs. / EFE El alero pone fin a su estancia en los Spurs después de no jugar en los últimos cinco meses de temporada a causa de una lesión COLPISA Madrid Miércoles, 18 julio 2018, 18:25

Kawhi Leonard jugará en Toronto. Los San Antonio Spurs llegaron a un acuerdo con la franquicia canadiense para traspasar al alero y a Danny Green a cambio de DeMar DeRozan, Jakob Poetl y una selección de primera ronda protegida, del 1 al 20, del Draft de 2019.

Leonard solicitó salir de los Spurs después de una reunión con el entrenador Gregg Popovich. Fue el punto y final a una extraña temporada, donde una lesión en el cuadriceps tuvo al jugador fuera de las canchas los últimos cinco meses de la competición.

La de Leonard es una apuesta arriesgada de los Raptors, que confían en que el jugador se encuentre en un buen estado físico durante la temporada, y que el próximo verano, cuando sea agente libre, pueda ampliar la vinculación con ellos, ya que la franquicia canadiense podrá seguir ofreciéndole un contrato mejor que el del resto de equipos. Sin embargo, el propio Leonard podría elegir marcharse a una franquicia que tuviese un tope salarial suficiente como para aceptar sus exigencias. En las últimas horas se especuló con que su pase a los Raptors es un paso previo a los Lakers, a donde llegaría el próximo verano.

DeRozan, descontento con la operación

Tras haber sido informado de su marcha a San Antonio este miércoles, DeMar DeRozan dejó clara su disconformidad con esta situación en su perfil de Instagram. «Te dicen una cosa y el resultado es otro. No puedo confiar en ellos. No hay lealtad en este juego. Te venden rápido por un poquito de nada. Pronto lo entenderéis. No molestéis» publicó el jugador.