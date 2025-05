Una hazaña que culminar

Borja Pérez Sábado, 3 de mayo 2025, 11:10 Comenta Compartir

Sin confianza, con la misma humildad que caracteriza a la plantilla. Así debe afrontar la Cultural el encuentro de vuelta frente a Benicarló. Aunque en el primer encuentro los leoneses mostraron una superioridad apabullante durante los cuarenta minutos (70-90), lo cierto es que todavía queda rematarlo manteniendo el mismo bloque sólido que los ha llevado hasta aquí.

El propósito sigue siendo el mismo: disfrutar soñando con las cotas más altas. Ha quedado evidenciado que los de Luis Castillo no tienen techo y, si se lo proponen, pueden ganar a cualquiera. Además, suma un plus el hecho de jugar sin nada que perder, pues nadie se esperaba llegar así a estas alturas, por lo que la temporada de la Cultural, pase lo que pase, ya se puede considerar sobresaliente.

Un guion que repetir

El hecho de tener que perder por más de veinte puntos invita al optimismo, pero se antoja necesario mostrar un nivel similar al que sacaron a relucir allí, con un gran nivel defensivo, Roger Fàbrega al mando de las operaciones y Staine junto a Berthold apareciendo para hacer mucho daño.

Por si fuera poco, el margen de mejora aún existe de cara al choque de vuelta, sobre todo en la figura de Pau Isern, que sirvió de rotación en Benicarlo, pero no estuvo a su mejor nivel. Ahora, con una semana más de recuperación, apunta a ser un bastión importante en el Palacio.

No estará aún para jugar Fares Ochi, que va evolucionando progresivamente y ya está realizando ejercicios, pero aún no está en condiciones físicas de afrontar un duelo así. Será la única baja confirmada, más allá de que la plantilla llega castigada físicamente y hay jugadores con molestias como Rey Abad, que ya no pudo jugar en Benicarló.

Los socios pasan por caja

En cuanto a la afición, otro de los pilares importantes de la temporada y uno de los grandes incentivos que provocan la llegada de jugadores importantes a la Cultural, los socios tendrán que pasar por taquilla de cara a este encuentro.

Para los abonados en las categorías júpiter y adulto, el precio será de cinco euros, mientras que los abonados de categoría júnior y ULE seguirán entrando de forma gratuita con su abono. Por otro lado, para no socios, el precio será de diez euros para adultos y cinco euros para los jóvenes de entre 10 a 17 años.

Aunque todavía debe decidirse el pase en el Palacio, cabe destacar la superioridad del grupo oeste en la primera ronda de los playoff, pues, por ejemplo, Caja 87 ha ganado de 29 puntos (66-95), Peñas Huesca de 31 (64-95), Melilla de ocho (88-80) y La Salud Archena de doce (66-78). Estos últimos, si todo se mantuviera con los resultados actuales, serían los rivales de la Cultural, con la vuelta de nuevo en el Palacio.