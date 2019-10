Liga Femenina Endesa Un Embutidos Pajariel a fogonazos sigue sin ganar Helen Nauwelaers, en una acción del partido. / CBB Un segundo y tercer cuarto malo condenan a las bercianas tras una gran inicio y una reacción insuficiente que les privan de estrenar el casillero de triunfos LEONOTICIAS León Sábado, 19 octubre 2019, 10:21

No llega y no le llega. El Embutidos Pajariel Bembibre, pese a que sigue mostrando momentos de gran baloncesto en todos sus partidos y es capaz de competirlos en muchos momentos, sigue sin conocer la victoria en este inicio de curso y esta vez cayó por 74-60 ante un Nissan Al-Qázeres Extremadura que se aprovechó de su gran acierto en el segundo cuarto para dar la vuelta al marcador y adquirir un colchón que las de Pepe Vázquez no fueron de capaces de enjugar pese a los destellos de buen juego y sobre todo coraje que expusieron tras el paso por los vestuarios.

74 Nissan Al-Qázeres Paula Ginzo (10), Božica Mujović (17), Miriam Forasté (5), Arica Carter (10), Jennie Simms (20) –cinco inicial-; Laura Ferreira (6), Khadidiatou Diouf (2) y Dragana Domuzin (4). 60 Embutidos Pajariel Bembibre Brooke Salas (15), Vicky Llorente (6), Alejandra Quirante (9), Heleen Nauwelaers (18), Ije Ajemba (10) –cinco inicial-; Inja Butina (-), Juca Vojinović (-), Itsaso Conde (2) y Maddie Manning (-). PARCIALES 15-20, 37-30, 59-43, 74-60 ÁRBITROS Ángel de Lucas de Lucas, Sara Peláez Santana y Jorge Baena Criado

Insiste el técnico del conjunto berciano en que a su equipo le falta regularidad, pero esta vez también careció de suerte en algún lanzamiento que el aro repelió. Debe evitar que los momentos de debilidad, como volvió a ocurrir en el Multiusos de la capital cacereña, tengan tanto coste.

Se podría apelar a la necesidad de un mayor nivel físico, de intensidad y de saber jugar en el juego de contactos, pero las bembibrenses, cuando lo igualan, son castigadas severamente e incluso su entrenador es amenazado con técnica por referirse a ello. Sólo queda, por tanto, trabajar para lograr que los buenos momentos se alarguen y la felicidad llegue.

Inicio ilusionante

De hecho, entró muy entonado al choque el conjunto berciano, que lo abrió con un 0-6 sellado con una canasta liberada de Brooke Salas. La inspiración de la 2 de la escuadra bembibrense –acabó con 15 puntos– y de Heleen Nauwelaers llevaron la renta visitante hasta cerca del +10, pero las cacereñas trataron de responder con Jennie Simms y Arica Carter como puntas de lanza. La ventaja, no obstante, siguió creciendo y llegó al doble dígito con un 2+1 de la belga de la formación del Bierzo Alto, que anotó 11 de sus 18 puntos en este tramo inicial. Al final, dos canastas de las locales, una de ellas un triple de Carter, pusieron el 15- 20 que reflejó el luminoso a la conclusión del primer acto.

Pese al gran inicio, los buenos minutos del cuadro berciano quedaron en nada, ya que recibió hasta veinte tantos consecutivos que dieron una ventaja interesante (30-20) a las extremeñas. Un triple sobre la bocina de Simms fue uno de los momentos álgidos de una racha que culminó con una mala noticia cuando Salas se tuvo que retirar con una herida –es la tercera ocasión en que una jugadora del equipo de la villa del Boeza sufre un percance de este tipo en las cinco primeras jornadas– después de recibir un golpe.

Paró la sangría Ije Ajemba con un 2+1, pero las de Ricardo Vasconcelos siguieron haciendo mucho daño hasta que Vicky Llorente empezó a atacar el aro con bravura para iniciar, a base de faltas provocadas, una racha de siete tantos consecutivos que selló Alejandra Quirante con un triple que puso el 37-30 con el que se llegó al intermedio.

Reacción estéril

Por suerte –si se le puede llamar así–, pudo Pepe Vázquez recuperar el quinteto que tan buen resultado dio al inicio del partido y su equipo redujo la desventaja con sendos triples de Nauwelaers y Ajemba. Sin embargo, la 14 se tuvo que retirar con cuatro personales y su equipo lo acusó.

El bonus en faltas, como viene siendo la tónica habitual durante las primeras jornadas de la presente temporada para desazón de las del Bierzo Alto, volvió a ser determinante para que las cacereñas se volvieran a distanciar con un parcial de 13-0. Ajemba volvió y le pitaron la quinta falta en una acción más que discutible que sirvió para que Božica Mujović pusiera el 59-43 al final del tercer cuarto.

Intentó agarrarse al partido el cuadro berciano a base de triples y un acierto desde los 6,75 de Quirante trató de poner algo de incertidumbre. Una antideportiva perdonada a las extremeñas en la salida de un contraataque de la visitante Maddie Manning fue el preámbulo de una técnica al entrenador local, Ricardo Vasconcelos, y una tímida reacción visitante.

Sin embargo, había poco que hacer con la desventaja de los minutos previos y alguna acción que pareció 2+1 y que no fue castigada en plena llamada a una épica remontada. El definitivo 74-60 pareció un resultado demasiado abultado para lo que expusieron ambos conjuntos.