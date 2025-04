La Cultural vuelve a demostrar que no tiene límite

Borja Pérez Sábado, 12 de abril 2025, 21:04 | Actualizado 21:13h. Comenta Compartir

La Cultural de Luis Castillo no tiene límite. Y no se cansa de demostrarlo. Por si fuera poco con haber conseguido el billete para la fase de ascenso a falta de dos jornadas, los leoneses consiguieron asaltar el feudo de La Salud Archena (80-87), rival directo que no perdía como local desde enero, para firmar un triunfo que afianza al cuadro culturalista en una segunda plaza muy importante para el factor campo en los playoff.

La Salud Archena Lafuente (7), Montero (8), Toledo (12), Tendero (-), Flores (2) -quinteto inicial-; Strikker (15), Hurtado (13), Bouzán (6), Martínez Meseguer (2), Ferragut (5), Mendiola (10). 80 - 87 Cultural Fábrega (3), Greeley (21), Llamas (5), Okafor (13), Berthold (5) - quinteto inicial - Abad (-), Ochi (2), Bultó (1), Vázquez (15), Stain (9), Kellier (13) Parciales 26-21, 46-42 -descanso-; 65-64, 80-87 -final-.

Árbitros Cervantes Fernández y Rodríguez Francisco.

Incidencias Pabellón Joaquín López Fontes. Jornada 25 del grupo oeste de la Segunda FEB.

Además de la lesión de Pau Isern en la dirección de juego, Luis Castillo tuvo que lidiar con las molestias en el hombro de Fares Ochi. Aunque el tunecino fue convocado, apenas tuvo participación, dejando a Berthold como principal novedad en el quinteto inicial de los leoneses.

La consecución de un hueco en la fase de ascenso no fue suficiente premio para la Cultural, que saltó al pabellón de Archena con ganas de seguir su racha en busca de la mejor posición de cara a los playoff.

La Cultural sigue el ritmo de Archena

Archena impuso un ritmo elevado desde el inicio tras el primer triple de Rodri Llamas para abrir el marcador culturalista. Los locales, acostumbrados a tanteadores altos en los primeros cuartos, sobre todo en su feudo, retaron a los leoneses, que no tardaron en igualar la marcha.

La Cultural era consciente de que gran parte del partido pasaba por imponerse en el rebote y así lo hizo durante el primer cuarto para poner el empate (13-13). Con Okafor sobre la pista, el cuadro visitante se mostró solido bajo el aro y dominó en ataque para ponerse 4 arriba y forzar el primer tiempo muerto de Pedro Hermógenes (13-17).

El triple decanta la balanza

Un arreón final tras la pausa sirvió para ponerse 26-21 al final de los primeros diez minutos de juego. Sufrió la Cultural en este tramo sin Okafor en pista por su dominio sobre la canasta. Ya en el segundo cuarto, aunque los leoneses lograban acercarse en el marcador, Archena consiguió golpear una y otra vez desde el triple, con seis anotados ya en su casillero, para frenar los intentos visitantes.

Se desmarcó Archena, aprovechando un tramo de poca efectividad de la Cultural que no mejoró ni con el tiempo muerto solicitado por Luis Castillo (40-29). Aun así, los leoneses volvieron a cerrar el rebote defensivo y, a través de Greeley y Kellier, mejorar en el aspecto ofensivo para acercarse en el marcador antes del descanso y dejar todo abierto (46-42). Otra cosa se le podrá pedir a este equipo, pero la competitividad va adherida a los jugadores y así lo demostraron un día más.

Staine se une a la fiesta desde el perímetro

Ambos equipos estaban regalando un partido de alta intensidad, con tramos para los dos equipos. La vuelta del descanso cambió el escenario, pues ahora pasó a ser la Cultural quien se encargó de meterse en el partido a través de un auténtico vendaval desde el perímetro. Frank Staine, que no había aparecido hasta el momento, anotó tres triples consecutivos para volver a poner todo igualado (59-58).

En medio de la igualdad mostrada en los minutos posteriores, Kyle Greeley siguió dejando destellos de su calidad para irse hasta los 15 puntos y mantener a los leoneses en la pugna de poder a poder (61-61).

El estadounidense, consciente de que es él quien debe aparecer en los momentos más difíciles, abrió el marcador del último acto para adelantar a la Cultural (65-66). El triple, al igual que en el resto del encuentro, volvió a ser protagonista. Kellier respondió al primer lanzamiento de tres anotado por Hurtado para mantener la igualdad (70-70).

Un final impoluto de la Cultural

Isaac Vázquez hizo gala de su calidad individual, en muchos momentos de superior categoría, y también optó por sumarse al festival de triples en el momento más oportuno con dos lanzamientos acertados desde el perímetro que obligaron a Archena a parar nuevamente el partido una vez superado el ecuador del último acto (73-78).

Menos de un minuto tardaría Archena en empatar el partido, lo que supuso la intervención de Luis Castillo con un tiempo muerto (78-78). Sobre la pista, se estaban viendo las caras dos equipos recién ascendidos, con la ilusión de haber conseguido ya su objetivo y la sensación en muchos casos de sentirse imparables.

Uno de los dos tendría que caer y todo se decidiría en los últimos minutos, solo aptos para los más valientes. Y ahí apareció, con la sangre fría de quien está jugando solo en el parque, Obi Okafor para firmar un parcial 0-5 en su cuenta personal y sentenciar definitivamente el duelo (80-87).

Una nueva victoria de la Cultural para llegar con las máximas aspiraciones al final de temporada y demostrar que está capacitada para soñar con todo. Por delante, el último partido de la liga regular, nada más y nada menos que ante Clínica Ponferrada SDP en un duelo por todo lo alto con el Palacio como protagonista.