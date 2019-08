Cangas de Narcea se vuelve internacional con el undécimo campus organizado por Agustinos Eras La localidad asturiana vive estos días con un ambiente especial con los más de 150 protagonistas y con representación de distintos puntos del continente europeo LEONOTICIAS León Domingo, 25 agosto 2019, 17:22

La localidad asturiana de Cangas de Narcea está viviendo un final de agosto de lo más intenso gracias a la 'conquista' de más de 150 personas entre monitores y deportistas que están celebrando la undécima edición del campus 'Pienso en Basket' y la octava de 'Pienso en Rítmica'. Desde Portugal hasta Alemania hay representación de este evento que se ha convertido ya en todo un referente en el norte de España.

Una vez superado el ecuador de este campus (del 21 de agosto al 1 de septiembre) las previsiones se están cumpliendo y tras una primera intensa semana de entrenamientos la planificación ha llegado ahora a nuevas actividades que hacen aún más ameno este campus. Como en las ediciones anteriores hay mucho baloncesto, mucha rítmica, y numerosas actividades de tiempo libre. Esta semana tiene lugar la excursión por la comarca. Y también está todo preparado para las excursiones a la playa donde todos podrán practicar surf gracias a la colaboración de Rompiente Norte en las actividades de Surf y Swimming Narcea en Multi aventura.

Este campus cuenta con entrenadores superiores de baloncesto, preparadores físicos, entrenadora nacional de gimnasia rítmica, dos fisioterapeutas, profesorado titulado de inglés, personal de apoyo y un nutricionista para elaborar el menú diario (cinco comidas al día). Un equipo de 25 personas que logran que todos los años esta intensa pretemporada sea todo un éxito.

Alemania y Portugal

La participación de niñas y niños (con edades entre los 6 y los 16 años) viene representando a numerosos puntos del panorama nacional, aunque la gran mayoría son de León y forma parte del club Reino de León y el 'nuevo´club femenino Lioness Teambasket. Cabe destaca la presencia de una jugadora alemana Carla Häckel que ha llegado a este campus tras las buenas referencia recibidas en las últimas edición. «Me lo paso muy bien y da gusto estar aquí porque aprendes mucho, te diviertes, haces muchos amigos y además entrenamos mucho todos los días», asegura

Nuno Sousa, entrenador portugués del Oporto no falla a esta cita. Asegura que la forma de entrenar en los dos países es la misma. »los entrenadores que lo hacen bien, lo hace bien en todas las partes. Lo que sí es cierto es que este campus de pretemporada que se hace en Cangas en único y no en Portugal a mi me consta que no lo hace nadie. Es un trabajo diferente y yo creo que los clubes deberían intentar hacerlo»

Y para que este campus sea aún más internacional también cuenta con una profesora de inglés, Verónica Alonso, que convive con los jugadores haciendo todos los ejercicios en inglés. «Lo están haciendo muy bien. Cuando aparezco yo en los distintos campos de entrenamiento se cambia el idioma

Este campus, organizado por el club Agustinos Eras, se ha convertido ya en todo un referente en el norte de España siendo uno de los más importantes y con más acogida contando además con la colaboración de empresas de la localidad que entienden la gran importancia de esta actividad deportiva que revoluciona Cangas durante dos semanas.