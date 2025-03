Nuevo empate vibrante del Abanca Ademar para mantener su invicto

Borja Pérez Domingo, 23 de marzo 2025, 18:44 | Actualizado 18:52h. Comenta Compartir

Queda un mal sabor de boca porque el Abanca Ademar dominó en muchos tramos y, además, tuvo el último ataque para poder ganar en un pabellón donde solo había vencido Benidorm en lo que va de temporada. Sin embargo, finalmente los leoneses no pasaron del empate ante Rebi Cuenca, aunque eso supone que la racha invicta de los maristas se mantiene una jornada más. Cuando no ganas, al menos no pierdas.

Abanca Ademar Saeid; Marwan (5), Carlos Álvarez (5), Wasiak (2), Alberto Martín (3), Rodrigo Pérez (4), Darío Sanz (4) -siete inicial– Álvaro Pérez, Miñambres, Rodrigo Benites, Lodos, Sergio Sánchez, Lindqvist (4), Adrián Fernández y Edu Fernández (3) 30 - 30 Rebi Cuenca Tonicher, Sergio López (2), Santi Barceló, Tavares (1), Fede Pizarro (1), Hackbarth (6) y Álvaro Martín (1) -siete inicial-; Nacho Pizarro, Tchitombi (7), Neves (5), Ureña, Pozzer (1), Chicano y Perbelini (5) Parciales 0-2, 2-4, 3-7, 6-8, 9-10, 13-15 -descanso-; 16-18, 19-20, 22-22, 24-25, 27-26, 28-27, 30-30 -final-.

Árbitros Alberto García Rodríguez y José Manuel Iniesta Castillo. Excluyeron a Edu Fernández y Sergio Sánchez por parte del Abanca Ademar y a Hackbarth por parte de Rebi Cuenca. Descalificaron a Perbelini.

Incidencias Pabellón Municipal El Sargal. Jornada 21 de la Liga Plenitude Asobal.

Adrián Fernández regresó a la dinámica de Dani Gordo tras recuperarse de la lesión, aunque el técnico optó de primeras por Rodrigo Pérez Arce como opción para dinamizar el posicional marista en los primeros minutos.

Saeid vuelve a ser protagonista

El encuentro comenzó trabado, sin que ninguno de los dos equipos viera puerta hasta cerca del tercer minuto de encuentro, cuando Carlos Álvarez abrió el luminoso. Saeid apareció, como es habitual, para repeler el primer siete metros a favor de los conquenses, en lo que sería el preludio de la exhibición del iraní en los primeros compases.

Merced al buen hacer del guardameta, el Abanca Ademar pudo poner el primer parcial 0-3 para empezar por delante en el marcador. Wasiak protagonizaría la peor noticia para el cuadro visitante tras retirarse lesionado, aparentemente de la rodilla, después de una acción de ataque.

En lo deportivo, dos errores de Rebi Cuenca en ataque fueron aprovechados por Darío Sanz para sumar una renta máxima de cuatro tantos y obligar a Lidio Jiménez a parar por primera vez el choque (2-6). El extremo zurdo ademarista fue un puñal por su banda, aprovechando la debilidad de los ataques de un cuadro conquense que no despertó hasta traspasar el ecuador del primer acto.

Cuenca se mete en el partido

La mejora de los locales comenzó desde su portero, Pedro Tonicher, que ayudó a que el equipo de Lidio, con su primer parcial 3-0, empatara el duelo (8-8). Tras la igualada, el Abanca Ademar basó sus ataques posteriores en hacer llegar el balón a Alberto Martín para que el pivote mantuviera a los maristas por delante.

El primer tiempo muerto de Dani Gordo surtió efecto para poner de nuevo una ventaja de dos tantos gracias a un gran gol de Patryk Wasiak, ya recuperado tras el susto de los primeros minutos.

La primera mitad terminó muy trabada con la expulsión de Perbelini tras una fea acción sobre Wasiak. Buena noticia para el Abanca Ademar, pues el jugador conquense fue el máximo goleador de los suyos en la primera mitad con cinco tantos. Al descanso, los leoneses se fueron por delante (13-15).

La igualdad reina en El Sargal

La segunda mitad comenzó con un intercambio de golpes que mantuvo la ventaja ademarista. Sin embargo, entre Tchitombi y Hackbarth estaban consiguiendo encontrar las costuras de la defensa visitante y así consiguieron empatar de nuevo la contienda (18-18).

El Abanca Ademar se volvió a imponer en el marcador aprovechando la exclusión del propio Hackbarth tras un remate que impactó en la cabeza de Saeid (20-22). Pero Rebi Cuenca no se iba a ir del partido y, como ya hicieron anteriormente, se volvieron a meter de lleno en el choque, poniéndose incluso por delante por primera vez en el duelo (23-22).

El Abanca Ademar no consigue sentenciar

Y, ahora, con los conquenses por delante, la presión pasó a los maristas, que debían mostrar su versión más sólida en los últimos minutos para llevarse el choque. Dani Gordo optó por la defensa 5-1 como fórmula para evitar las embestidas de los de Lidio, pero de nuevo fue Saeid el que realizó una parada de mucho mérito para evitar que Cuenca se pusiera dos por delante (27-26).

Y Marwan, que no quería regalar oportunidades, firmó un parcial 0-2 para volver a adelantar a los maristas a falta de dos minutos para el final (28-29). Cada ataque era diferencial en la recta final y, en este escenario, el Abanca Ademar, que tuvo el último ataque para ponerse por delante, no logró transformar y acabó firmando tablas en un partido muy igualado, sobre todo en el tramo final (30-30).