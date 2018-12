Liga Asobal Guijosa: «Es más importante ser regulares que ser fuertes en casa» Rafa Guijosa. / Peio García El entrenador del Abanca Ademar recalca que sólo piensan en ganar en Guadalajara para «no depender de otros para estar en la Copa Asobal» y alaba el nivel defensivo del equipo y la aportación de Simonet al equipo DANI GONZÁLEZ León Sábado, 8 diciembre 2018, 21:31

El entrenador del Abanca Ademar, Rafa Guijosa, después de finalizar la primera vuelta sin conocer la derrota en el Palacio tras vencer este sábado (26-23) a BM Sinfín, señala que es más importante «ser regulares que ser fuertes en casa». «Llevamos los mismos puntos que el año pasado y eso que tuvimos muchos disgustos en casa. Lo importante realmente es la regularidad», asegura.

Guijosa no da por conseguida la plaza en la Copa Asobal pese a que está «virtualmente» lograda, por lo que ahora solo piensa «en ganar en Guadalajara». Además, tras el pinchazo de Bidasoa con el que han alcanzado a los irundarras, afirma que «el objetivo de la segunda plaza es para final de liga, no para ahora, así que no le damos importancia». «Esto es el Ademar y hay que ir a ganar siempre», añade.

Sobre Sinfín, el técnico madrileño habla de un «gran rival» del que se espera un partido difícil. «Si no éramos capaces de romper el partido, nos lo iban a poner difícil y así ha sido», señala. Guijosa califica de clave «haber fallado muchos tiros fáciles» a causa del gran nivel de los santanderinos.

El entrenador marista alaba la defensa marista, que ha dejado en 23 goles a un rival «muy potente ofensivamente» al que han logrado hacerle «largo» el choque. También ensalza a Seba Simonet, al que atribuye la responsabilidad de sacar al equipo del bache del inicio de la segunda mitad en el que el Abanca Ademar salió «muy bajo de concentración».

Por último, Guijosa critica el «baile de horarios» de la Liga Asobal, ya que el Abanca Ademar cierra la primera vuelta el miercoles a las 21:30 horas en Guadalajara. «Nos cuesta seguirlo incluso a nosotros y nos dificulta organizar la semana. Pero entiendo que hay intereses de televisión y de los clubes, que buscan el horario en el que puedan llenar más los pabellones», explica.