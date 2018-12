Liga Asobal El Abanca Ademar sacará su corazón solidario ante Sinfín Presentación de la iniciativa. El club pide a los aficionados llevar 2 kilos de alimentos o juguetes al partido del sábado que irán en beneficio de Cruz Roja y Cáritas DANI GONZÁLEZ León Martes, 4 diciembre 2018, 13:23

El deporte leonés vuelve a sacar su corazón solidario. El Abanca Ademar disputará este sábado (19:30 horas) ante el BM Sinfín en el Palacio un nuevo partido de Liga Asobal que será un choque especial.

No será un encuentro al uso, no será uno más. Será una cita en la que León podrá demostrar toda la solidaridad que atesora con este 'partido solidario'. «Todos los leoneses podrán comprobar la nobleza del balonmano», ha afirmado el director de la zona norte de Abanca, Marcos Álvarez.

El banco, principal patrocinador del club, aportará su grano de arena a esta iniciativa, puesta sobre la mesa por las peñas del Abanca Ademar, regalando dos invitaciones por persona en sus oficinas a los clientes y una a los no clientes.

La condición es que los asistentes al encuentro lleven dos kilos de alimento no perecedero, un peluche o un juguete nuevo no bélico y no sexista que serán entregados a Cáritas y a Cruz Roja.

Cartel del partido.

«Todos los peluches protagonizarán un tirada a la cancha en el descanso mientras el speaker lee un manifiesto. Luego serán entregados a Cruz Roja», ha asegurado María García, responsable de asuntos sociales del Abanca Ademar.

Desde Cáritas y Cruz Roja agradecen el gesto porque hay una «clara necesidad» de alimentos, especialmente infantiles, y de juguetes para la campaña de Cruz Roja 'Sus derechos en juego'. «Si los juguetes pueden ser educativos, mucho mejor. El objetivo es que todos los niños de León tengan un juguete en condiciones esta Navidad», afirma Julia Lombraña, directora de comunicación de Cruz Roja León.

«Ahora esperamos que León responda, que haya una gran entrada en el Palacio y que la gente necesitada pueda obtener nuestra ayuda», ha apuntado José del Ganso, representantes de las peñas del Abanca Ademar.